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غازبروم الروسية صدرت الأحد 42.1 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 10:29 صباحا
غازبروم الروسية صدرت الأحد 42.1 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا
أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت شركة غازبروم الروسية، إن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودغا، بلغت 42.1 مليون متر مكعب اليوم الأحد، مقارنة مع 42.15 مليون متر مكعب السبت.

وأضافت الشركة أن أوكرانيا رفضت مرة أخرى طلبًا لتزويد الغاز عبر نقطة دخول سوخرانوفكا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي منتصف يونيو الماضي، أعلنت «غازبروم»، خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بمقدار الثلث عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، مبررة ذلك بعدم قيام شركة «سيمنز» الألمانية بصيانة المعدّات الضرورية.

- روسيا تخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم بنسبة 33%
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وأوضحت «فرانس برس» أن «غازبروم أوقفت تشغيل توربينة غاز أخرى من شركة سيمنز في محطة الضغط بورتوفايا» حيث يجري ملء نورد ستريم، والتي سينخفض إنتاجها اليومي من 100 إلى 67 مليون متر مكعب يوميًا، بعد انخفاض أول من 167 إلى 100 مليون متر مكعب، الثلاثاء.

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