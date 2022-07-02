انخفاض عمليات تسليم سيارات «تيسلا»

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أعداد سيارات «تيسلا» الكهربائية التي جرى تسليمها في الفصل الثاني من العام مقارنة بالفترة السابقة لأسباب أبرزها إغلاقا استمر لاسابيع لمصنعها في الصين، على ما أعلنت الشركة، السبت.

سلمت الشركة المملوكة من إيلون ماسك 254.695 سيارة بين أبريل ويونيو، حسب ما قالت في بيان نقلته وكالة «فرانس برس». ويمثل الرقم زيادة بأكثر من 27% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لكن أقل بنسبة 18% عن الفصل الممتد من يناير لغاية مارس 2022، وأول تراجع من نوعه في أكثر من سنتين.

ويعد ذلك خيبة للشركة التي تقول إنها تسجل نموا قويا وتروج لافتتاح مصنعين جديدين هذا العام في ألمانيا وتكساس. ويعد انخفاض عدد السيارات التي جرى تسليمها أكبر من توقعات المحللين الذين كانوا قد تحدثوا عن تسليم 264.000 سيارة للمشترين، حسب شركة «فاكتسيت»، المختصة بالبرمجيات والبيانات المالية.

«تيسلا» تحذر من تبعات أزمة سلاسل الإمداد

وحذرت «تيسلا» في أبريل من أن أزمة سلاسل الإمداد التي تضرب قطاع تصنيع السيارات عموما، ستستمر في عرقلة عمليات الإنتاج لديها حتى نهاية العام. ومع ذلك فقد سلمت عدد قياسيا من السيارات في الربع الأول من 2022.

لكن في الربع الثاني تعرضت الشركة لنكسة مع إغلاق مصنعها في شنغهاي لأسابيع عدة بسبب تدابير الإغلاق الصارمة في الصين إثر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد.

قالت الشركة في إعلانها، السبت، إنها أنتجت 258 ألف سيارة في الربع الثاني من العام «رغم استمرار التحديات المستمرة الناجمة عن سلاسل الإمداد وإغلاق المصنع بشكل خارج عن إرادتنا»، وأضافت أن يونيو كان الأعلى من حيث الإنتاج في تاريخها.

من ناحية أخرى، أعلنت «جنرال موتورز» و«تويوتا» تراجع المبيعات للفصل الثاني في الولايات المتحدة بنسبة 15 و23% على التولي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.