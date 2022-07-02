Atwasat

انخفاض عمليات تسليم سيارات «تيسلا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 11:35 مساء
انخفاض عمليات تسليم سيارات «تيسلا»
سيارة «تيسلا» موصولة بمحطة شحن في برلين، 3 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

تراجعت أعداد سيارات «تيسلا» الكهربائية التي جرى تسليمها في الفصل الثاني من العام مقارنة بالفترة السابقة لأسباب أبرزها إغلاقا استمر لاسابيع لمصنعها في الصين، على ما أعلنت الشركة، السبت.

سلمت الشركة المملوكة من إيلون ماسك 254.695 سيارة بين أبريل ويونيو، حسب ما قالت في بيان نقلته وكالة «فرانس برس». ويمثل الرقم زيادة بأكثر من 27% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لكن أقل بنسبة 18% عن الفصل الممتد من يناير لغاية مارس 2022، وأول تراجع من نوعه في أكثر من سنتين.

ويعد ذلك خيبة للشركة التي تقول إنها تسجل نموا قويا وتروج لافتتاح مصنعين جديدين هذا العام في ألمانيا وتكساس. ويعد انخفاض عدد السيارات التي جرى تسليمها أكبر من توقعات المحللين الذين كانوا قد تحدثوا عن تسليم 264.000 سيارة للمشترين، حسب شركة «فاكتسيت»، المختصة بالبرمجيات والبيانات المالية.

«تيسلا» تحذر من تبعات أزمة سلاسل الإمداد
وحذرت «تيسلا» في أبريل من أن أزمة سلاسل الإمداد التي تضرب قطاع تصنيع السيارات عموما، ستستمر في عرقلة عمليات الإنتاج لديها حتى نهاية العام. ومع ذلك فقد سلمت عدد قياسيا من السيارات في الربع الأول من 2022.

لكن في الربع الثاني تعرضت الشركة لنكسة مع إغلاق مصنعها في شنغهاي لأسابيع عدة بسبب تدابير الإغلاق الصارمة في الصين إثر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد.

قالت الشركة في إعلانها، السبت، إنها أنتجت 258 ألف سيارة في الربع الثاني من العام «رغم استمرار التحديات المستمرة الناجمة عن سلاسل الإمداد وإغلاق المصنع بشكل خارج عن إرادتنا»، وأضافت أن يونيو كان الأعلى من حيث الإنتاج في تاريخها.

من ناحية أخرى، أعلنت «جنرال موتورز» و«تويوتا» تراجع المبيعات للفصل الثاني في الولايات المتحدة بنسبة 15 و23% على التولي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث

حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات

«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»

بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين

رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين
«نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان المدني»

«نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان ...
«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري

جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مع انقطاع الإمدادات في ليبيا.. النفط يرتفع أكثر من 2%
مع انقطاع الإمدادات في ليبيا.. النفط يرتفع أكثر من 2%
كوريا الجنوبية وأميركا تبحثان تحديد سقف لسعر النفط الروسي
كوريا الجنوبية وأميركا تبحثان تحديد سقف لسعر النفط الروسي
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات ...
موظفو «راين إير» الإيرلندية يعلنون إضرابات جديدة
موظفو «راين إير» الإيرلندية يعلنون إضرابات جديدة
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
المزيد
انخفاض عمليات تسليم سيارات «تيسلا»
انخفاض عمليات تسليم سيارات «تيسلا»...
إلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا بسبب النقص في طواقم شركات الطيران
إلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا بسبب النقص في طواقم ......
فريق تحقيق فرنسي في طوكيو لإجراء استجوابات في إطار قضية كارلوس غصن
فريق تحقيق فرنسي في طوكيو لإجراء استجوابات في إطار قضية ......
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف...
موظفو «راين إير» الإيرلندية يعلنون إضرابات جديدة
موظفو «راين إير» الإيرلندية يعلنون إضرابات جديدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط