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موظفو «راين إير» يعلنون إضرابات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 05:41 مساء
موظفو «راين إير» يعلنون إضرابات جديدة
طائرة تابعة لخطوط الطيران «راين إير». (الإنترنت)
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أُلغيت 15 رحلة من إسبانيا وإليها السبت وتأجلت 175 أخرى بسبب إضراب نفذه أفراد طاقم شركتي «إيزي جيت» و«راين إير»، بينما أعلن موظفو شركة الطيران الإيرلندية إضرابات جديدة مدتها 12 يومًا.

وتزامن بدء الإضراب في شركتي الطيران منخفضتي التكلفة احتجاجًا على الأجور وظروف العمل مع بدء موسم العطلة الصيفية في المدارس الأوروبية، ما ينعكس سلبًا على الراغبين بالسفر وقطاع الطيران، بحسب «فرانس برس».

إلغاء عشر رحلات لشركة «راين اير»
وبحلول الساعة 1300 (1100 ت غ) السبت، أُلغيت عشر رحلات لشركة «راين اير» وخمس لـ«إيزي جيت» وتأجلت 175 رحلة (123 لراين إير و52 لإيزي جيت)، وفق بيان للنقابات. وبدأ طاقم «راين اير» في إسبانيا (1900 موظف) بالإضرابات في 24 يونيو لينضم إليه موظفو «إيزي جيت» الجمعة. 

وأفادت ممثلة اتحاد «USO» التابع لـ«راين إير»، ليديا آراسانز، أن إضرابات أخرى ستنفذ ثلاث مرات أخرى لمدة أربعة أيام كل مرة: 12-15 يوليو و18-21 يوليو و25-28 يوليو في عشرة مطارات إسبانية، حيث يتم «راين إير».

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وقالت: «بعد إضراب استمر ستة أيام، وفي ضوء عدم رغبة الشركة في الإنصات إلى موظفيها وتفضيلها ترك آلاف الركاب عالقين بدلًا عن الجلوس والتفاوض على اتفاق بموجب القانون الإسباني، أُجبرنا على الدعوة إلى أيام إضراب جديدة».

 طاقم «إيزي جيت» يتعهد بتنفيذ إضرابات 
وأشارت إلى أن الإضراب الأول الذي نفذ مرتين واستمر ثلاثة أيام في كل مرة شهد إلغاء «أكثر من 200 رحلة ونحو ألف تأجيل»، بينما يرجح أن تؤدي الإضرابات المقبلة إلى اضطرابات مشابهة.

وتعهد أفراد طاقم «إيزي جيت» بتنفيذ إضرابات في أول ثلاث عطل نهايات أسبوع في يوليو للمطالبة بظروف عمل مطابقة لتلك المطبقة في شركات طيران أوروبية أخرى. وتمثل الإضرابات مصدر أرق لقطاع الطيران الذي واجه صعوبة في التوظيف بعد عمليات التسريح الواسعة خلال فترة تفشي «كوفيد-19».

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