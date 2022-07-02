كوريا الجنوبية وأميركا تبحثان تحديد سقف لسعر النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولان كبيران من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اقتراحا أميركيا لفرض سقف لسعر النفط الروسي والمشاركة المحتملة لسول في ذلك.

وفي بيان صحفي، ذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونغ هو ووزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين أجريا مكالمة هاتفية الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وأضافت الوزارة، أن يلين ذكرت أن هناك حاجة لفرض سقف للسعر بالنسبة للنفط الروسي، في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة المرتفعة وأيضا تقليص عائدات النفط لدى موسكو.

كما أوضحت يلين، كيفية إجراء المناقشات ذات الصلة، في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

- %55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو

وردا على ذلك، ذكر تشو أنه يتفهم الغرض من وراء تحديد سقف السعر، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تواجه أيضا ضغوطا تضخمية، وسط ارتفاع تكاليف النفط العالمية، وطلب من أميركا مشاركة التفاصيل المتعلقة بطرح سقف السعر، بمجرد صياغة خطة عمل.

تنسيق وثيق في قضايا اقتصادية مختلفة

وأقر المسؤولان أيضا بكيفية حفاظ الجانبين على التنسيق الوثيق في قضايا اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى فرض العقوبات على روسيا واتفقا على الاستمرار في هذا التعاون.

وسيلتقي تشو ويلين بشكل مباشر، عندما تزور وزيرة الخزانة الأميركية سول في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيحضر الاثنان أيضا اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا في منتصف يوليو الجاري.