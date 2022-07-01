القوات الروسية تستولي على مصفاة نفط في ليسيتشانسك الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزارة الدفاع، قولها اليوم الجمعة، إن القوات الروسية استولت على مصفاة نفط في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

فيما نفى الكرملين اتهامات بأن صواريخ روسية قصفت مبنى سكنيا بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

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وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ الروسية ضربت مبنى سكنيا ومخيمين للعطلات، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين «أود أن أذكركم بكلمات الرئيس (فلاديمير بوتين) بأن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع الأهداف المدنية».