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4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 03:22 مساء
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
طائرة إيرباص «ايه 320 نيو» تقلع من مطار بلانياك قرب تولوز في رحلة تجريبية في 25 أيلول/سبتمبر 2014. (ا. ف. ب)
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أعلنت أربع شركات طيران صينية، اليوم الجمعة، أنها ستشتري ما مجموعه 292 طائرة «إيرباص» في صفقات بقيمة إجمالية ضخمة بلغت 37 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت شركة «تشاينا إيسترن» إنها وافقت على شراء 100 طائرة «إيرباص» من طراز «ايه 320 نيو»، فيما أعلنت شركة «تشاينا ساذرن» في اليوم نفسه أنها ستشتري 96 طائرة من الطراز نفسه.

من جهتها، أكدت شركة «إير تشاينا» وشركة «شينجن إيرلاينز» التابعة لها شراء ما مجموعه 96 طائرة «ايه 320 نيو»، وفق بيانين منفصلين.

سنة حافلة لشركة «إيرباص»
وقالت «فرانس برس» إن الطلبات الصينية تأتي بعد سنة حافلة لشركة «إيرباص» التي سجّلت في العام 2021 أرباحا قياسية إثر ركود استمر عامين من جراء جائحة كورونا، ما يعطي الشركة أفضلية إضافية على منافستها الأميركية «بوينغ».

وأكدت «إيرباص» اليوم طلبيات الشراء في بيان أشارت فيه إلى أن الصفقات تظهر «الزخم الإيجابي للتعافي والآفاق المزدهرة لسوق الطيران الصينية». وقالت الشركة إن هذه الصفقات «جاءت تتويجا لمناقشات مطوّلة ومكثّفة جرت خلال فترة جائحة كوفيد الصعبة».

تضرر أعمال «بوينغ» في الصين
وتضررت في السنوات الأخيرة أعمال «بوينغ» في الصين التي تعد واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، على خلفية مشاكل الطراز «737 ماكس» الذي منع من التحليق في البلاد بعد حادثتي تحطّم في العام 2019.

وفي نهاية المطاف سمحت السلطات الصينية لطائرات «737 ماكس» بالتحليق مجددا العام الماضي بعد إدخال تعديلات على نظام الأمان في هذا الطراز. والجمعة أعلنت «إير تشاينا» أن صفقة الشراء الأخيرة من شأنها أن «تحسن إلى أقصى حد هيكلية أسطولها وتعزز قدراتها على المدى الطويل».

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