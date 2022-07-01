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استقرار التضخم بأميركا في مايو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 10:16 صباحا
استقرار التضخم بأميركا في مايو
أحد المحال التجارية بأميركا. (أ ف ب)
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حافظ التضخّم في الولايات المتحدة على مستوى عالٍ في مايو عند 6.3%، بينما تباطأ إنفاق الأسر، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد المؤشرات الرئيسية للتضخّم، الذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفدرالي.

وعلى مستوى شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6% مقابل 0.2% في أبريل. ومع ذلك، يبقى المعدل أقل قليلا من توقّعات المحلّلين (0.7%). وسجل مؤشر التضخم الآخر وهو مؤشر أسعار المستهلك «CPI» الذي نشرته وزارة العمل والمستخدم خصوصا لحساب المعاشات التقاعدية، زيادة بنسبة 8.6% في مايو مدى عام واحد، وفق وكالة «فرانس برس».

تباطؤ تطور إنفاق الأسر بأميركا
وتباطأ تطوّر إنفاق الأسر بأكثر من 0.2% مقابل 0.6% في أبريل (انخفض بمقدار 0.3 نقطة) مع تأثّر المستهلكين بتداعيات الارتفاع التضخمي وزيادة في الدخل لم تتغيّر عن الشهر السابق (أكثر من 0.5%، بارتفاع بمقدار 0.1 نقطة).

وفي حال استمرار التباطؤ في إنفاق الأسر في يونيو، سيؤثر ذلك على الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني، علما أنّ الاستهلاك هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد الأميركي.

وانكمش الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة في الربع الاول أكثر بقليل مما جرى الاعلان عنه في البداية، متراجعاً بنسبة1,6 في المئة بمعدّل سنوي، الامر الذي يعود خصوصاً إلى مراجعة الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.

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