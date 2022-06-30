Atwasat

التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين مصر والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 02:15 مساء
التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين مصر والجزائر
من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في إطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، 29 يونيو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

وقعت مصر والجزائر، في ختام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بينهما برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري، أيمن عبدالرحمن، على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مجالات عدة.

وشملت الاتفاقات التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية، وفق بيان صادر عن الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد.
التعاون في الشؤون الدينية والتعليم العالي
علاوة على الاتفاق على تنفيذ برنامجين للتعاون في مجالي الشؤون الدينية، والتشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022- 2024، ومشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2022- 2024، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، ومذكرة أخرى في مجال تنمية الصادرات بين الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة في الجزائر، إضافة إلى مذكرة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائرية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.

ووصل مدبولي إلى مطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، أمس، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في زيارة تستمر على مدى يومين ترأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في إطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، 29 يونيو 2022. (الإنترنت)
من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في إطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، 29 يونيو 2022. (الإنترنت)
من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في إطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، 29 يونيو 2022. (الإنترنت)
من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في إطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، 29 يونيو 2022. (الإنترنت)
التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين مصر والجزائر
التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين مصر والجزائر
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
«المركزي» بطرابلس: أحلنا مليار دينار لـ«المركزي» في بنغازي و1.16 مليار لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية خلال 6 أشهر

«المركزي» بطرابلس: أحلنا مليار دينار لـ«المركزي» في بنغازي و1.16 مليار لفروع ...
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن ...
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول بمعدل سنوي 1.6%
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول بمعدل...
هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة الطاقة؟
هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة الطاقة؟
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
المزيد
التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين مصر والجزائر
التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين مصر والجزائر...
تسارع التضخم بفرنسا في يونيو
تسارع التضخم بفرنسا في يونيو...
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني...
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية...
هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة الطاقة؟
هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط