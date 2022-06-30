التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تعاون بين مصر والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت مصر والجزائر، في ختام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بينهما برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري، أيمن عبدالرحمن، على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مجالات عدة.

وشملت الاتفاقات التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية، وفق بيان صادر عن الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد.

التعاون في الشؤون الدينية والتعليم العالي

علاوة على الاتفاق على تنفيذ برنامجين للتعاون في مجالي الشؤون الدينية، والتشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022- 2024، ومشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2022- 2024، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، ومذكرة أخرى في مجال تنمية الصادرات بين الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة في الجزائر، إضافة إلى مذكرة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائرية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري.

ووصل مدبولي إلى مطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، أمس، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في زيارة تستمر على مدى يومين ترأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في إطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، 29 يونيو 2022. (الإنترنت)

من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في إطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، 29 يونيو 2022. (الإنترنت)