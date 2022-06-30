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تسارع التضخم بفرنسا في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 12:59 مساء
تسارع التضخم بفرنسا في يونيو
برج إيفل في باريس، 18 أبريل 2018. (أ ف ب)
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شهد ارتفاع أسعار الاستهلاك تسارعًا أكبر في فرنسا في يونيو ليصل إلى 5.8% على أساس سنوي في مقابل 5.2% في مايو، وفقًا لتقدير أولي موقت للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الخميس.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي ارتفعت على التوالي بنسبة 33.1%، و5.7% مقارنة يونيو 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% في يونيو، كما في الشهر السابق وبعد 0.4% في أبريل. ووفقا للبيان الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن «أسعار الطاقة ستتسارع بشكل كبير بما يتماشى مع أسعار المنتجات البترولية».

ارتفاع أسعار الخدمات في فرنسا
وارتفعت أسعار الخدمات في يونيو بنسبة 3.2% على أساس سنوي، أي بالوتيرة نفسها المسجلة الشهر الماضي، في حين تباطأت أسعار السلع المصنّعة إلى 2.6% في مقابل 3.0% في مايو.

أخيرًا، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسّق، والذي يعمل كأداة للمقارنات الأوروبية، في يونيو بنسبة 6.5% على أساس سنوي، في مقابل 5.8% في مايو.

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