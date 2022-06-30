Atwasat

أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 11:52 صباحا
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني
سفينة راسية في قناة سولينا في جنوب شرق رومانيا على نهر الدانوب الذي يصب في البحر الأسود، 7 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

غادرت أول سفينة محملة بسبعة آلاف طن من الحبوب بحماية البحرية الروسية، مرفأ برديانسك الأوكراني الذي تحتله روسيا، على ما أعلنت السلطات الجديدة التي عينتها موسكو.

وقال رئيس إدارة المنطقة الموالية لروسيا، يفغيني باليتسكي، عبر «تلغرام»: «بعد توقف دام عدة أشهر، غادرت أول سفينة تجارية مرفأ برديانسك التجاري محملة سبعة آلاف طن من الحبوب إلى دول صديقة».

وأضاف أن «أمن سفينة الشحن تضمنه سفن ومراكب سريعة من القاعدة البحرية العسكرية لأسطول البحر الأسود في نوفورروسيسك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتتهم أوكرانيا منذ أسابيع روسيا بسرقة محاصيلها من القمح في المناطق التي يحتلها الجيش الروسي في جنوب البلاد لبيعها بطريقة غير قانونية في الخارج. وتنفي موسكو أن تكون تسرق الحبوب الأوكرانية.

واستولى الجيش الروسي منذ بداية الغزو على مرفأ برديانسك الواقع على بحر آزوف دون إلحاق أضرار به. ويقع الميناء في منطقة زابوريجيا التي تحتل موسكو الجزء الأكبر منها على غرار منطقة خيرسون المجاورة.

مخاوف من أزمة غذائية عالمية جراء الحرب الأوكرانية
وقد يؤدي الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي انطلق في 24 فبراير إلى أزمة غذائية عالمية؛ إذ أن أوكرانيا مصدر رئيسي للحبوب وتعجز راهنا عن تصدير انتاجها من الموانئ التي لا تزال تحت سيطرتها، وفق «فرانس برس».

وتؤكد روسيا من جهتها أنها ستسمح بخروج السفن الأوكرانية المحملة مواد غذائية حال نزع الجيش الأوكراني الألغام من الخطوط البحرية. لكن كييف ترفض ذلك خشية من أن تشن روسيا هجوما على السواحل الأوكرانية على البحر الأسود في حين أنها خسرت حتى الان حوض بحر آزوف برمته.

ولم تفض مفاوضات برعاية تركيا والأمم المتحدة إلى نتائج حتى الآن. وتعجز روسيا كذلك عن تصدير إنتاجها الزراعي بسبب العقوبات التي فرضتها الدول لغربية عليها جراء غزوها أوكرانيا.

وأنشأت موسكو في منطقتي خيرسون وزابوريجيا سلطات أطلقت عليها اسم «إدارات عسكرية ومدنية» تعمل على إضفاء الطابع الروسي على هذه المناطق. وتؤكد انها تحضر لضم هذه المناطق إلى روسيا كما حصل في 2014 مع شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات

حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري بجنيف الإربعاء

شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن ...
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول بمعدل سنوي 1.6%
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول بمعدل...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
المزيد
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني...
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية...
هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة الطاقة؟
هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة ......
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول بمعدل سنوي 1.6%
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول ......
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط