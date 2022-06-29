Atwasat

إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 06:23 مساء
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
خطوط نقل الغاز المسال. (الإنترنت)
alwasat radio

بدأت إسبانيا للمرة الأولى نقل الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»، مؤكدة أنه ليس غازا جزائريا، في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه إسبانيا منذ نهاية أكتوبر على خلفية أزمة دبلوماسية.

وقالت مصادر في وزارة التحول البيئي الإسبانية إنه «استنادا الى العلاقات التجارية وحسن الجوار تم أمس (الثلاثاء) إرسال أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا» بعد أن اشتراها المغرب من الأسواق الدولية ووصلت إلى محطة إسبانية لإعادة تحويلها إلى غاز طبيعي»، بحسب «فرانس برس».

في فبراير، أعلنت إسبانيا أنها ستعيد تصدير الغاز إلى المغرب عبر هذا الخط الذي لم تعد تغذيه الجزائر باتجاه إسبانيا عبر الأراضي المغربية منذ نهاية أكتوبر بسبب أزمة دبلوماسية حول الصحراء الغربية. وقال المصدر ذاته إن «إجراءات اعتمدت لإصدار إفادة تضمن أن الغاز (المنقول من إسبانيا إلى المغرب) ليس منشأه الجزائر».

هددت الجزائر في أبريل بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري «إلى وجهة ثالثة» في إشارة ضمنية إلى المغرب.

 «التحقق من مصدر الغاز الطبيعي المسال»
وقالت مصادر في وزارة التحول البيئي إن مهمة شركة إنغاز (Enagás) التي تدير شبكة الغاز الإسبانية هي «التحقق من مصدر الغاز الطبيعي المسال» الذي يشتريه المغرب وبعد تفريغ الشحنة إصدار شهادة مع «البيانات ذات الصلة» وبالتالي «تجنب تصدير غاز لم يتم تفريغه لهذا الغرض».

لكن قيام إسبانيا بنقل الغاز عبر خط الأنابيب هذا ليس بالأمر البسيط في إطار العلاقات المعقدة بين الجزائر والمغرب. ومن تترقب إسبانيا باهتمام كبير رد فعل الجزائر.

-  استئناف النقل البحري للركاب بين المغرب وإسبانيا بعد تطبيع علاقاتهما
-  بعد إغلاق عامين.. الحياة تعود إلى معبري الحدود البريين بين المغرب وإسبانيا

والحكومة الجزائرية مستاءة جدا من إسبانيا منذ أن قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.

 السلطات الجزائرية مطلع تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا 
ردا على تغيير الموقف هذا، استدعت الجزائر سفيرها في إسبانيا ولم تستبعد «سوناطراك» شركة النفط والغاز الجزائرية رفع سعر الغاز المسلم لإسبانيا.

كما علقت السلطات الجزائرية مطلع يونيو معاهدة تعاون مع إسبانيا بينما أعلنت هيئة مصرفية رئيسية في الجزائر فرض قيود على المعاملات التجارية مع مدريد.

وتراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري بشكل كبير منذ وقف خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا، لكن ما يقارب ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا كان لا يزال يأتي من الجزائر في الربع الأول مقارنة بأكثر من 40% في العام 2021، وفقا للشركة المشغلة لشبكة الغاز الاسبانية.

يتم تسليم شحنات الغاز لإسبانيا من قبل شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك عبر خط أنابيب ميدغاز البحري الذي يربط مباشرة البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات

حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء

محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد ...
وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي

وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل

طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011

الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011
السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني

السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي الأوروبي» يتعهد القيام بما يلزم لوقف التضخم
«المركزي الأوروبي» يتعهد القيام بما يلزم لوقف التضخم
الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع تستهدف الجيش والذهب الروسيين
الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع تستهدف...
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية بحلول 2035
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية...
التضخم في أعلى مستوى بإسبانيا منذ 37 عاما
التضخم في أعلى مستوى بإسبانيا منذ 37 عاما
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
المزيد
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»...
البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن ......
500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر...
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار...
التضخم في أعلى مستوى بإسبانيا منذ 37 عاما
التضخم في أعلى مستوى بإسبانيا منذ 37 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط