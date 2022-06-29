إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت إسبانيا للمرة الأولى نقل الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»، مؤكدة أنه ليس غازا جزائريا، في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه إسبانيا منذ نهاية أكتوبر على خلفية أزمة دبلوماسية.

وقالت مصادر في وزارة التحول البيئي الإسبانية إنه «استنادا الى العلاقات التجارية وحسن الجوار تم أمس (الثلاثاء) إرسال أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا» بعد أن اشتراها المغرب من الأسواق الدولية ووصلت إلى محطة إسبانية لإعادة تحويلها إلى غاز طبيعي»، بحسب «فرانس برس».

في فبراير، أعلنت إسبانيا أنها ستعيد تصدير الغاز إلى المغرب عبر هذا الخط الذي لم تعد تغذيه الجزائر باتجاه إسبانيا عبر الأراضي المغربية منذ نهاية أكتوبر بسبب أزمة دبلوماسية حول الصحراء الغربية. وقال المصدر ذاته إن «إجراءات اعتمدت لإصدار إفادة تضمن أن الغاز (المنقول من إسبانيا إلى المغرب) ليس منشأه الجزائر».

هددت الجزائر في أبريل بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري «إلى وجهة ثالثة» في إشارة ضمنية إلى المغرب.

«التحقق من مصدر الغاز الطبيعي المسال»

وقالت مصادر في وزارة التحول البيئي إن مهمة شركة إنغاز (Enagás) التي تدير شبكة الغاز الإسبانية هي «التحقق من مصدر الغاز الطبيعي المسال» الذي يشتريه المغرب وبعد تفريغ الشحنة إصدار شهادة مع «البيانات ذات الصلة» وبالتالي «تجنب تصدير غاز لم يتم تفريغه لهذا الغرض».

لكن قيام إسبانيا بنقل الغاز عبر خط الأنابيب هذا ليس بالأمر البسيط في إطار العلاقات المعقدة بين الجزائر والمغرب. ومن تترقب إسبانيا باهتمام كبير رد فعل الجزائر.

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والحكومة الجزائرية مستاءة جدا من إسبانيا منذ أن قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.

السلطات الجزائرية مطلع تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا

ردا على تغيير الموقف هذا، استدعت الجزائر سفيرها في إسبانيا ولم تستبعد «سوناطراك» شركة النفط والغاز الجزائرية رفع سعر الغاز المسلم لإسبانيا.

كما علقت السلطات الجزائرية مطلع يونيو معاهدة تعاون مع إسبانيا بينما أعلنت هيئة مصرفية رئيسية في الجزائر فرض قيود على المعاملات التجارية مع مدريد.

وتراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري بشكل كبير منذ وقف خط أنابيب غاز المغرب العربي-أوروبا، لكن ما يقارب ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا كان لا يزال يأتي من الجزائر في الربع الأول مقارنة بأكثر من 40% في العام 2021، وفقا للشركة المشغلة لشبكة الغاز الاسبانية.

يتم تسليم شحنات الغاز لإسبانيا من قبل شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك عبر خط أنابيب ميدغاز البحري الذي يربط مباشرة البلدين.