واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وجمد الحلفاء الغربيون 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات وجمدوا حوالي 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي، كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر عن «وحدة العمل» التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية.

كذلك جرى الحجز على خمسة يخوت فخمة على الأقل وعقارات مملوكة أو يسيطر عليها رعايا روس فرضت عليهم عقوبات. وقال البيان: «معا سنضمن بأن العقوبات ستستمر في فرض كلفة باهظة على روسيا بسبب عدوانها غير المبرر والطويل على أوكرانيا».

ما هي «وحدة العمل» الغربية؟

وشكلت وحدة العمل في 17 مارس أي بعد ثلاثة أسابيع من بدء غزو موسكو لأوكرانيا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وتضم مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

وتكمن مهمة الوحدة خصوصا في استهداف العقارات الفخمة واليخوت الضخمة لأصحاب المليارات الروس المقربين من فلاديمير بوتين. ويحاول أعضاء وحدة العمل عزل موسكو عن النظام المالي العالمي وهم حدوا من قدرة روسيا على حيازة التكنولوجيا الحديثة.

والأحد، في اليوم الأول من قمتهم في ألمانيا أعلن قادة مجموعة السبع فرض حظر على الذهب المستخرج حديثا في روسيا لمنع موسكو والأقلية الحاكمة في البلاد من استخدام المعدن الثمين للتحايل على العقوبات.

وحذرت الوحدة في بيانها من أنها ستستمر في تعقب أصول النخب الروسية، وأعلنت أن «مهمة وحدة العمل لم تنته. نواصل زيادة كلفة الحرب على روسيا».