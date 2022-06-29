Atwasat

واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 12:39 مساء
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو، 26/مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وجمد الحلفاء الغربيون 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات وجمدوا حوالي 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي، كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان صادر عن «وحدة العمل» التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية.

كذلك جرى الحجز على خمسة يخوت فخمة على الأقل وعقارات مملوكة أو يسيطر عليها رعايا روس فرضت عليهم عقوبات. وقال البيان: «معا سنضمن بأن العقوبات ستستمر في فرض كلفة باهظة على روسيا بسبب عدوانها غير المبرر والطويل على أوكرانيا».

ما هي «وحدة العمل» الغربية؟
وشكلت وحدة العمل في 17 مارس أي بعد ثلاثة أسابيع من بدء غزو موسكو لأوكرانيا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وتضم مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

وتكمن مهمة الوحدة خصوصا في استهداف العقارات الفخمة واليخوت الضخمة لأصحاب المليارات الروس المقربين من فلاديمير بوتين. ويحاول أعضاء وحدة العمل عزل موسكو عن النظام المالي العالمي وهم حدوا من قدرة روسيا على حيازة التكنولوجيا الحديثة.

والأحد، في اليوم الأول من قمتهم في ألمانيا أعلن قادة مجموعة السبع فرض حظر على الذهب المستخرج حديثا في روسيا لمنع موسكو والأقلية الحاكمة في البلاد من استخدام المعدن الثمين للتحايل على العقوبات.

وحذرت الوحدة في بيانها من أنها ستستمر في تعقب أصول النخب الروسية، وأعلنت أن «مهمة وحدة العمل لم تنته. نواصل زيادة كلفة الحرب على روسيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

البيت الأبيض: تركيا لم تطلب «تنازلات» من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد ...
وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي

وزارة المالية تحدد نسب الاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي
اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات حالة محمد صولة بعد إصابته بالملاريا
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في الحرب الأهلية بسورية
السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس

السفير الأميركي يزور منتزه التزلج الجديد في طرابلس
مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة لمفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه
للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان

للمرة الأولى.. قطة تنقل عدوى «كورونا» لإنسان
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل

طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011

الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011
السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني

السيارة مش عم تمشي يا ستيفاني
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية

السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات...
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي

«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجموعة السبع تدين الصين.. وتدعم الأمن الغذائي العالمي
مجموعة السبع تدين الصين.. وتدعم الأمن الغذائي العالمي
مجموعة السبع تتوعد روسيا بـ«ثمن باهظ» لغزوها أوكرانيا
مجموعة السبع تتوعد روسيا بـ«ثمن باهظ» لغزوها أوكرانيا
«المركزي الأوروبي» يتعهد القيام بما يلزم لوقف التضخم
«المركزي الأوروبي» يتعهد القيام بما يلزم لوقف التضخم
الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع تستهدف الجيش والذهب الروسيين
الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع تستهدف...
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية بحلول 2035
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
المزيد
500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر...
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار...
التضخم في أعلى مستوى بإسبانيا منذ 37 عاما
التضخم في أعلى مستوى بإسبانيا منذ 37 عاما...
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية بحلول 2035
الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات ......
الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع تستهدف الجيش والذهب الروسيين
الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط