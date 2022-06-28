الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ عقوبات أقرتها مجموعة السبع تستهدف الجيش والذهب الروسيين

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تنفيذ عقوبات ضد موسكو أُقرت خلال قمة مجموعة السبع، من بينها فرض حظر على واردات الذهب من روسيا وعقوبات جديدة على صناعتها الدفاعية، كما أعلنت الخزانة الأميركية.

وأوضحت الخزانة في بيان أن «الإجراءات التي اتُخذت اليوم (...) تستهدف في الصميم قدرات روسيا على تطوير ونشر أسلحة وتقنيات مستخدمة في حرب فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس»..

«حجر الزاوية» لصناعتي الدفاع والتكنولوجيا الروسيتين

وتستهدف العقوبات 70 كيانًا روسيًا، من بينها مجموعة «روستيك» لصناعة الأسلحة التي تعتبرها واشنطن «حجر الزاوية» لصناعتي الدفاع والتكنولوجيا الروسيتين.

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وأكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في البيان أن «استهداف صناعات الدفاع الروسية سيضعف قدرات بوتين ويقوّض حربه في أوكرانيا».

والأحد، في اليوم الأول من قمتهم في ألمانيا، أعلن قادة مجموعة السبع فرض حظر على الذهب المستخرج حديثا في روسيا.