مجموعة السبع تتوعد روسيا بـ«ثمن باهظ» لغزوها أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت كبرى القوى الصناعية في العالم جعل روسيا تدفع «ثمن باهظا» لغزوها أوكرانيا، وفق ما أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء، قائلا: «يجب ألا يسمح (للرئيس الروسي فلاديمير) لبوتين بأن ينتصر».

وأضاف في مؤتمر صحفي أعقب قمة المجموعة: «تقف مجموعة السبع صفا واحدا في دعمها لأوكرانيا»، وأضاف: «سنواصل رفع الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه الحرب بالنسبة للرئيس (فلاديمير) بوتين ونظامه»، وفق وكالة «فرانس برس».

إعادة إعمار أوكرانيا

كما تعهدت المجموعة بدعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر دولي وخطة، حسب ما جاء في مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها «فرانس برس».

ودانت المجموعة إضافة إلى خمس دول ناشئة بينها الهند، الغزو الروسي «غير الشرعي» لأوكرانيا. وقالت الدول السبع في ختام قمتها، إنها «مصممة على إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر وخطة إعادة إعمار دولية».