مجموعة السبع تدين الصين.. وتدعم الأمن الغذائي العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤول أميركي بأن قادة دول مجموعة السبع سيتعهدون بمبلغ قدره حوالي خمسة مليارات دولار للمساعدة في حل مشاكل إمدادات الغذاء التي يعاني منها العالم لأسباب أبرزها الغزو الروسي لأوكرانيا التي تعد موردا رئيسيا للمنتجات الزراعية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر قوله للصحفيين: «ستلتزم مجموعة السبع بالمساهمة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار للتعامل مع الأمن الغذائي العالمي، وهو مبلغ سيأتي أكثر من نصفه من الولايات المتحدة».

إلى ذلك، أكد مسؤول أميركي رفيع أن قادة دول مجموعة السبع سيدينون ممارسات الصين التجارية الدولية «المشوهة» في بيان قمتهم الختامي، الثلاثاء.

وقال المصدر للصحفيين: «سترون القادة يصدرون بيانا جماعيا، وهو أمر غير مسبوق في سياق مجموعة السبع، يقر بالأضرار الناجمة عن التوجيهات الصناعية الصينية التي تفتقد إلى الشفافية وتشوه السوق»، وفق «فرانس برس».