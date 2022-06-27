Atwasat

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 10:19 مساء
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
شركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك». (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك» الإثنين اكتشاف رواسب «هامة» من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل في صحراء البلاد.

وأوردت سوناطراك في بيان أنها «تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات... على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل». وأوضحت أن الاحتياطيات المكتشفة «تراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف»، بحسب «فراسن برس». 

 أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال عشرين عام
وأضافت الشركة الجزائرية العملاقة «يشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية». 

وتعتزم سوناطراك بدء استغلال هذه الاحتياطيات في نوفمبر بانتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا. وتناهز احتياطيات الجزائر 2,4 ترليون متر مكعب، وهي تمد أوروبا بحوالي 11 بالمئة من استهلاكها.

-  سوناطراك الجزائرية: ارتفاع إنتاج المحروقات 5% خلال 2021
-  سوناطراك الجزائرية: دعم شركاء الغاز الأوروبيين «على المدى الطويل في الأوقات الصعبة»

والجزائر أول مصدر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا. ويسعى عدد من الدول الأوروبية إلى تعويض واردات الغاز الروسي بشحنات من الجزائر التي وقعت اتفاقا مهما مع إيطاليا في أبريل بشأن زيادة إمدادات الغاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)

الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف محادثات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي
استئناف محادثات التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي
مجموعة السبع تطالب روسيا بالسماح بخروج المواد الغذائية من أوكرانيا
مجموعة السبع تطالب روسيا بالسماح بخروج المواد الغذائية من ...
الكرملين: «لا أساس» للحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها
الكرملين: «لا أساس» للحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها
«الأغذية العالمي»: تقليص إضافي للمساعدات في اليمن بسبب نقص التمويل والتضخم
«الأغذية العالمي»: تقليص إضافي للمساعدات في اليمن بسبب نقص ...
مخاوف يابانية من أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية
مخاوف يابانية من أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
المزيد
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل...
سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين للحفاظ على احتياطياته الشحيحة
سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين للحفاظ على احتياطياته ......
فرنسا تدعو الدول النفطية إلى زيادة إنتاجها «استثنائيا».. و«تنويع مصادر الإمدادات» ليشمل إيران وفنزويلا
فرنسا تدعو الدول النفطية إلى زيادة إنتاجها «استثنائيا».. ......
مخاوف يابانية من أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية
مخاوف يابانية من أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية...
«الأغذية العالمي»: تقليص إضافي للمساعدات في اليمن بسبب نقص التمويل والتضخم
«الأغذية العالمي»: تقليص إضافي للمساعدات في اليمن بسبب نقص ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط