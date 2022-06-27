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سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين للحفاظ على احتياطياته الشحيحة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 07:48 مساء
سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين للحفاظ على احتياطياته الشحيحة
أزمة وقود في سريلانكا. (الإنترنت)
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أعلنت سريلانكا التي تعاني من ضائقة مالية حادة تعليق بيع الوقود لأسبوعين باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية، وناشدت الإثنين القطاع الخاص لإقرار العمل من المنزل مع نفاد الإمدادات.

وقال الناطق باسم الحكومة باندولا غوناوردانا «اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، لن يتم بيع أي وقود باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية مثل القطاع الصحي، لأننا نريد الحفاظ على احتياطياتنا الشحيحة»، وفق «فرانس برس».

ارتفعت أسعار الوقود مجددًا في سريلانكا، الأحد، مما يفاقم من معاناة السكان، بالتزامن مع وصول وفد أميركي لمناقشة سبل الحد من الأزمة الاقتصادية.

أعلنت شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية زيادة أسعار الديزل المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15% ليبلغ 460 روبية (1.21 يورو) للتر والبنزين بنسبة 22% إلى 550 روبية (1.44 يورو).

تعذر وصول شحنات النفط
وتأتي هذه الزيادة غداة إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى. وأوضح كانشانا ويجيسكيرا أن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب «مصرفية». 

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كذلك أشار وزير الطاقة إلى أن وزيرَين سيزوران روسيا الإثنين في محاولة لتأمين أكثر من 90 ألف طن من الخام الروسي جرى شراؤها الشهر الماضي. وأضاف أنه سيتوجّه إلى قطر الإثنين.

وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.   وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال العام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.

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