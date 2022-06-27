مخاوف يابانية من أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت السلطات اليابانية، الإثنين، من احتمال حصول أزمة كهرباء في وقت تسجل في البلاد درجات حرارة قياسية وفيما شهدت طوكيو أقصر موسم أمطار في تاريخها.

وقال الأمين العام المساعد للحكومة اليابانية، يوشيهيكو إيسوزاكي، «نطلب من المواطنين خفض استهلاك الطاقة عصرا» عندما يكون احتياطي الكهرباء في أدنى مستوى له في منطقة طوكيو الكبرى، بحسب «فرانس برس».

اتخاذ الإجراءات الضرورية

لكن الحكومة طلبت من المواطنين أيضا اتخاذ الإجراءات الضرورية للاتقاء من الحر وتجنب الإصابة بمشكلات صحية جراء ارتفاع درجات الحرارة. ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية الإثنين في العاصمة اليابانية حيث ستستمر الحرارة فوق 34 درجة حتى الأحد المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

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وفي حين كان يفترض أن يكون موسم الأمطار في أوجه في الجزء الأكبر من اليابان، أعلنت الهيئة أن الموسم انتهى في منطقة كانتو التي تشمل طوكيو. وهو موسم الأمطار الأقصر (أقل بـ22 يوما من المعتاد) منذ بدأت اليابان تدون في سجلات البيانات بهذا الشأن العام 1951.

درجة الحرارة بلغت 40 درجة مئوية

وانتهى موسم الأمطار الاثنين أيضا في وسط اليابان وجزء من جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد. وبلغت الحرارة الأحد 40 درجة مئوية في مدينة إيسيساكي على مسافة مئة كيلومتر تقريبا من طوكيو، وهو أعلى مستوى يسجل في اليابان خلال شهر يونيو.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن «الناس غير معتادين بعد على درجة الحرارة المرتفعة وقد يصابون بلفحات شمس». وقالت أساكو تاروس (58 عاما) في حي غينزا في طوكيو حيث كان يستخدم الكثير من المارة مظلات، «فترة يوليو أغسطس حارة عادة لكن لم يسبق لي ان عرفت حرارة كهذه في يونيو».