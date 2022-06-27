الكرملين: «لا أساس» للحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الكرملين، الإثنين، أنه «لا أساس» للقول إن روسيا تخلفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية في وقت يفرض الغرب عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين «لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلف عن السداد»، وذلك بعدما انقضت الأحد مهلة إجراء عملية دفع رئيسية. وأضاف أن «هذه المزاعم بشأن التخلف عن السداد خاطئة تماما»، مشيرا إلى أن روسيا قامت بتسوية ديونها في مايو، وفق «فرانس برس».

روسيا تخلفت عن سداد ديونها السيادية

وذكرت «بلومبيرغ نيوز» في وقت سابق الإثنين أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، بعدما انقضت مهلة الإعفاء الممنوحة لمدفوعات فوائد بقيمة حوالي 100 مليون دولار كان من المقرر سدادها الأحد.

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واتهمت السلطات الروسية الغرب بالسعي لدفع موسكو إلى تخلف زائف عن السداد، بينما وصف وزير ماليتها، أنتون سيلوانوف، الوضع بأنه «مهزلة». وقطعت العقوبات الغربية روسيا إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي، ما جعل من الصعب على موسكو تسديد ديونها.

وتخلفت روسيا آخر مرة عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية العام 1918، عندما رفض قائد الثورة البلشفية، فلاديمير لينين، الاعتراف بالالتزامات المترتبة على نظام القيصر الذي أطيح به حينذاك.