أسعار النفط ترتفع في انتظار تحركات الدول السبع الكبرى ضد الخام الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين حيث وقف المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد تأتي من اجتماع لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى في ألمانيا.

وتلوح في الأفق احتمالية زيادة شح الإمدادات في السوق، حيث سعت الحكومات الغربية إلى طرق لخفض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا، رغم توقع مناقشة قادة مجموعة السبع إحياء الاتفاق النووي الإيراني - مما قد يؤدي إلى المزيد من النفط الإيراني في الأسواق، حسب وكالة «رويترز».

وقالت مصادر إن الدول المنتجة في «أوبك+»، التي تضم روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة لزيادة إنتاج النفط في أغسطس المقبل، عندما تجتمع يوم الخميس، لكن في الوقت الحالي، طغت مخاوف العرض الملحة على المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية حدوث ركود عالمي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتشائمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، أو 0.2%، إلى 113.34 دولار للبرميل، بعد ارتدادها بنسبة 2.8% يوم الجمعة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.73 دولار للبرميل، مرتفعا 11 سنتا، أو 0.1%، بعد ارتفاعه 3.2% في الجلسة السابقة. وسجل كلا العقدين انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا لهما الأسبوع الماضي، حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسي الدولار وأثار مخاوف الركود.