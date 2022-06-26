بريطانيا تسعى لإنعاش صناعات قطاع الصلب رغم هواجس منظمة «التجارة العالمية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن لندن تبحث في سبل حماية قطاع الصلب في المملكة المتحدة في توجّه من شأنه أن يضعها في صدام مع منظمة التجارة العالمية.

وتسعى لندن إلى إنعاش صناعات قطاع الصلب البريطاني الذي تقلّص حجمه في العقود الأخيرة وبات يرزح تحت وطأة ضغوط كبيرة من جراء الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة، وفق «فرانس برس».

وقدّمت الحكومة دعما ماليا للأعمال التجارية المعتمِدة بشدة على الطاقة، بما في ذلك قطاع الصلب، لكن جونسون أشار إلى أنه سيتخذ مزيدا من الإجراءات التي قد تشكل انتهاكا لالتزامات البلاد تجاه منظمة التجارة العالمية.

خرق قواعد منظمة التجارة العالمية

ولدى سؤاله عن تقارير بشأن مدى استعداده لخرق قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم جديدة، قال جونسون للصحفيين البريطانيين في قمة مجموعة السبع في ألمانيا «لدينا في المملكة المتحدة نظام لا يعطي الأفضلية لصناعتنا»، خلافا لبلدان أخرى. وتابع «نحتاج إلى إمداد قطاع الصلب البريطاني بطاقة أقل كلفة وبكهرباء أقل كلفة من أجل أفرانها ذات الحرارة المرتفعة».

- اتفاق أميركي - بريطاني لإزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم

- بريطانيا: خطة بـ 15 مليار استرليني لمساعدة المتضررين من فواتير الطاقة

وأضاف «لكن إلى أن نتمكن من إصلاح هذا الأمر، أعتقد أنه من المنطقي أن يحظى قطاع الصلب في المملكة المتحدة بالحمايات نفسها» ، مشيرا إلى أن كل قطاعات الصلب الأوروبية من دون استثناء تحظى بحمايات.

جونسون: «خيارات صعبة علينا اتّخاذها»

وقال جونسون «تكمن الصعوبة في التالي: هل من الممكن القيام بذلك والبقاء ضمن منظمة التجارة العالمية؟»، مضيفا «إنها خيارات صعبة علينا اتّخاذها». وبحسب صحيفة «صنداي تلغراف» يسعى جونسون إلى تحديد سقف لاستيراد الصلب من دول نامية عدة وتمديد العمل بالرسوم المفروضة على دول متقدمة وعلى الصين.

ويواجه جونسون صعوبات في بريطانيا بعد تكبده خسارتين في انتخابات فرعية أجريت هذا الأسبوع. ففي مدينة ويكفيلد الصناعية السابقة عاد المقعد التمثيلي إلى العماليين، علما بأنه انتقل في انتخابات العام 2019 إلى المحافظين بعدما بقي مدى عقود محسوما للعماليين.