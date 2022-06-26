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بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 05:54 مساء
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
ئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي خلال التقاط الصورة التذكارية للقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مجموعة السبع أطلقت الأحد برنامجًا هائلًا للاستثمارات في الدول النامية، قيمتها 600 مليار دولار وتهدف إلى الرد على المشاريع الواسعة النطاق التي تمولها الصين.

وقال البيت الأبيض قبيل خطاب لبايدن يكشف فيه هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا، «مع الشركاء في مجموعة السبع، نسعى إلى رصد 600 مليار دولار بحلول العام 2027 من أجل استثمارات عالمية في البنى التحتية»، وفق «فرانس برس».

وصول بايدن
ووصل الرئيس الأميركي، إلى ألمانيا، السبت، للمشاركة في قمة لمجموعة السبع سيجري خلالها البحث في شؤون الجبهة الموحدة لقادة التكتل في مواجهة روسيا، وضعف الاقتصاد العالمي المثير للقلق.

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وحطّت الطائرة الرئاسية الأميركية في ميونيخ ومنها استقل بايدن المروحية الرئاسية إلى منطقة شلوس إلماو التي تستضيف القمة. وسيستهل سيّد البيت الأبيض الذي يزور ألمانيا لثلاثة أيام محادثاته الأحد مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

«علينا أن نبقى معًا»
وأكد بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، أن الغرب يجب أن يبقى موحّدًا في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال بايدن لشولتس خلال لقاء قبيل قمة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية في ألمانيا: «علينا أن نبقى معًا». واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل في أن «ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما». وأضاف «لكنّنا لم نفعل ولن نفعل ذلك».

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