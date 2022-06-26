سريلانكا ترفع أسعار الوقود مجددا بالتزامن مع وصول وفد أميركي

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار الوقود مجددًا في سريلانكا، الأحد، مما يفاقم من معاناة السكان، بالتزامن مع وصول وفد أميركي لمناقشة سبل الحد من الأزمة الاقتصادية.

أعلنت شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية زيادة أسعار الديزل المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15% ليبلغ 460 روبية (1.21 يورو) للتر والبنزين بنسبة 22% إلى 550 روبية (1.44 يورو)، وفق «فرانس برس».

تعذر وصول شحنات النفط

وتأتي هذه الزيادة غداة إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى. وأوضح كانشانا ويجيسكيرا أن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب «مصرفية».

كذلك أشار وزير الطاقة إلى أن وزيرَين سيزوران روسيا الإثنين في محاولة لتأمين أكثر من 90 ألف طن من الخام الروسي جرى شراؤها الشهر الماضي. وأضاف أنه سيتوجّه إلى قطر الإثنين.

- سريلانكا تتسلم نفطا روسيا وسط أزمة اقتصادية حادة

- سريلانكا: تحذير من انهيار الاقتصاد حال عدم تشكيل حكومة جديدة خلال يومين

وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية. وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال العام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.

وفد من وزارة الخزانة الأميركية والخارجية

ووصل وفد من وزارة الخزانة الأميركية والخارجية إلى البلاد «للنظر في أكثر السبل فعالية كي تساعد الولايات المتحدة السريلانكيين المحتاجين»، على ما أوضحت السفارة الأميركية في كولومبو.

وأشارت السفارة إلى أنها خصصت تمويلًا جديدًا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 158.75 مليون دولار لمساعدة السريلانكيين. ودعت الأمم المتحدة بالفعل إلى تقديم مساعدات طارئة بقيمة 47 مليون دولار للفئات الأكثر ضعفًا من بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

يحتاج حوالي 1.7 مليون شخص إلى «مساعدة حيوية»، وفقا للأمم المتحدة، وقلص أربعة من كل خمسة أشخاص استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد وارتفاع الأسعار.

أزمة الوقود تدفع الحكومة إلى إغلاق المؤسسات

في الأسبوع الماضي، دفعت أزمة الوقود الحكومة إلى إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس لمدة أسبوعين لتقليص التنقل. وأبلغت عدة مستشفيات عن تغيب عدد كبير من موظفيها بسبب نقص الوقود.

الأربعاء، نبه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه الى أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى. وقال ويكريميسينغه إن «اقتصادنا واجه انهيارًا كاملًا»، مضيفًا «نحن نواجه الآن وضعًا أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء».

وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.