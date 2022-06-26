Atwasat

سريلانكا ترفع أسعار الوقود مجددا بالتزامن مع وصول وفد أميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 04:40 مساء
سريلانكا ترفع أسعار الوقود مجددا بالتزامن مع وصول وفد أميركي
أشخاص يصطفون لشراء الغاز المسال في كولومبو. (أ ف ب)
alwasat radio

ارتفعت أسعار الوقود مجددًا في سريلانكا، الأحد، مما يفاقم من معاناة السكان، بالتزامن مع وصول وفد أميركي لمناقشة سبل الحد من الأزمة الاقتصادية.

أعلنت شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية زيادة أسعار الديزل المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15% ليبلغ 460 روبية (1.21 يورو) للتر والبنزين بنسبة 22% إلى 550 روبية (1.44 يورو)، وفق «فرانس برس». 

تعذر وصول شحنات النفط
وتأتي هذه الزيادة غداة إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى. وأوضح كانشانا ويجيسكيرا أن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب «مصرفية». 

كذلك أشار وزير الطاقة إلى أن وزيرَين سيزوران روسيا الإثنين في محاولة لتأمين أكثر من 90 ألف طن من الخام الروسي جرى شراؤها الشهر الماضي. وأضاف أنه سيتوجّه إلى قطر الإثنين.

-  سريلانكا تتسلم نفطا روسيا وسط أزمة اقتصادية حادة
-  سريلانكا: تحذير من انهيار الاقتصاد حال عدم تشكيل حكومة جديدة خلال يومين

وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.   وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال العام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.

وفد من وزارة الخزانة الأميركية والخارجية 
ووصل وفد من وزارة الخزانة الأميركية والخارجية إلى البلاد «للنظر في أكثر السبل فعالية كي تساعد الولايات المتحدة السريلانكيين المحتاجين»، على ما أوضحت السفارة الأميركية  في كولومبو. 

وأشارت السفارة إلى أنها خصصت تمويلًا جديدًا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة  158.75 مليون دولار لمساعدة السريلانكيين. ودعت الأمم المتحدة بالفعل إلى تقديم مساعدات طارئة بقيمة 47 مليون دولار للفئات الأكثر ضعفًا من بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة. 

يحتاج حوالي 1.7 مليون شخص إلى «مساعدة حيوية»، وفقا للأمم المتحدة، وقلص أربعة من كل خمسة أشخاص استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد وارتفاع الأسعار.

 أزمة الوقود تدفع الحكومة إلى إغلاق المؤسسات 
في الأسبوع الماضي، دفعت أزمة الوقود الحكومة إلى إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس لمدة أسبوعين لتقليص التنقل. وأبلغت عدة مستشفيات عن تغيب عدد كبير من موظفيها بسبب نقص الوقود. 

الأربعاء، نبه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه الى أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى. وقال ويكريميسينغه إن «اقتصادنا واجه انهيارًا كاملًا»، مضيفًا «نحن نواجه الآن وضعًا أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء».

وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية

بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«صندوق النقد» يوافق على صرف مليار دولار من قرض للإكوادور
«صندوق النقد» يوافق على صرف مليار دولار من قرض للإكوادور
إسبانيا.. خطة مساعدات جديدة بقيمة 9 مليارات يورو لمكافحة الأزمة الاقتصادية
إسبانيا.. خطة مساعدات جديدة بقيمة 9 مليارات يورو لمكافحة الأزمة ...
بايدن في ألمانيا للمشاركة بقمة مجموعة السبع
بايدن في ألمانيا للمشاركة بقمة مجموعة السبع
3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
فرنسا تؤيد حدًا أقصى لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة
فرنسا تؤيد حدًا أقصى لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية من عدة دول آسيوية
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
المزيد
روسيا تقترب من التخلف عن سداد 100 مليون دولار ديونًا مع انتهاء الموعد المحدد
روسيا تقترب من التخلف عن سداد 100 مليون دولار ديونًا مع ......
سريلانكا ترفع أسعار الوقود مجددا بالتزامن مع وصول وفد أميركي
سريلانكا ترفع أسعار الوقود مجددا بالتزامن مع وصول وفد أميركي...
روسيا تستخدم الروبل لترك بصماتها على الأراضي الأوكرانية المحتلة
روسيا تستخدم الروبل لترك بصماتها على الأراضي الأوكرانية ......
فرنسا تؤيد حدًا أقصى لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة
فرنسا تؤيد حدًا أقصى لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة...
3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط