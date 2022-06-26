3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ستحظر بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، على ما أعلنت الحكومة البريطانية الأحد في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يلتقي بقادة الدول الصناعية الكبرى في ألمانيا لمدة ثلاثة أيام إن «هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية»، حسب وكالة «فرانس برس».

انفجارات في كييف

جاء ذلك فيما سمع دوي أربعة انفجارات سمع حوالى الساعة 06,30 (03,30 ت غ) في كييف حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما أدى الى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي. وسمعت مراسلة لوكالة فرانس برس تقيم في نفس المجمع السكني صفيرا قبل وقوع الانفجارات، بينما تحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكوعلى تلغرام عن «انفجارات في حيّ شيفتشينكيفسكي» الممتد من مركز المدينة إلى شمال غرب العاصمة.

وأضاف أن «سيارات الاسعاف وعمال الانقاذ في الموقع وتجري عمليات لانقاذ واجلاء السكان في مبنيين» في الحي الذي شاهد فريق فرانس برس فور وصوله إليه دخاناً كثيفاً يتصاعد في المنطقة السكنية المتضررة التي طوقتها الشرطة.