هولندا تعتزم تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار أمستردام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هولندا، الجمعة، عزمها حصر عدد الرحلات الجوية في مطار سخيبول في العاصمة أمستردام بـ440 ألفًا في السنة، مقابل طاقة استيعابية بلغت 500 ألف رحلة قبل بدء الجائحة، وهو قرار يتسبب بـ«ضبابية كبيرة» للمطار.

وأوضحت الحكومة في بيان أنها «تعطي الأولوية للتلوث الضوضائي» ، مقرَّة في الوقت عينه بأن القرار يبعث بـ«رسالة صعبة لقطاع الطيران». وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان إن الخفض في حركة الملاحة الجوية الذي من المقرر أن يبدأ في نوفمبر من العام المقبل، سيؤدي أيضًا إلى «تقليل التلوث الضوضائي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين»، وفق «فرانس برس».

التلوث الضوضائي من المطار

لكن الحكومة أوضحت أن الحد من انبعاثات النيتروجين «لم يكن سبب هذا القرار». ورد مطار سخيبول على القرار قائلًا إن «ثمة أمورًا كثيرة لا تزال غير واضحة»، مشيرًا إلى أن ذلك يرتب «مخاطر كبيرة على جودة الشبكة».

ويشكو سكان المنطقة المحيطة بمطار سخيبول، وهي منطقة مكتظة بالسكان، بانتظام من التلوث الضوضائي من المطار، معربين عن مخاوفهم بشأن آثار الطيران على صحتهم والطبيعة والمناخ. وأقر وزير البنية التحتية الهولندي مارك هاربرز بأن القرار يوجه «رسالة صعبة لقطاع الطيران» الذي لا يزال في طور التعافي من عواقب جائحة «كوفيد-19».

- إضراب وفوضى في مطار أمستردام.. ومطالب للمسافرين بعدم الحضور

- «فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات

ويشكل القرار انتكاسة جديدة للمطار الهولندي، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، الحد من عدد المسافرين هذا الصيف وإلغاء رحلات جوية لتجنب الازدحام في ظل الطوابير الطويلة التي يشهدها في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الموظفين.

تقليص طاقة المطار

ومع ذلك، تقول الحكومة إنه «مع هذا العدد من الرحلات الجوية، يمكن لمطار سخيبول أن يحافظ على شبكة وجهاته الدولية». وقد صنف تقرير صدر العام 2022 عن الفرع الأوروبي لمجلس المطارات الدولي، مطار أمستردام سخيبول في المرتبة الأولى في أوروبا من حيث الخطوط الجوية المباشرة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس أوليفييه يانكوفيتش، في بيان، إن «قرار الحكومة بتقليص طاقة المطار بشكل كبير سيجعل هولندا أصغر». ووصف المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش من ناحيته القرار بأنه «صادم»، قائلًا إنه «يسدد ضربة للطيران والتوظيف والاقتصاد في هولندا».