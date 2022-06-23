أسعار النفط تواصل التراجع في ظل مخاطر الركود

القاهرة - بوابة الوسط

استمرت أسعار النفط في التراجع، اليوم الخميس، لتهبط بأكثر من 2% مع إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر الركود والطلب، وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.6 دولار أو 2.7% إلى 103.46 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.5 دولار أو 2.3% إلى 109.22 دولار للبرميل، وخسر كلا الخامين القياسيين نحو 3 دولارات في البرميل الصباح الباكر، بالتعاملات الآسيوية، بعد أن انخفضا بنحو 3% في الجلسة السابقة، في أدنى مستوى منذ منتصف مايو، حسب وكالة «رويترز».

مخاوف الركود تأثر على أسعار النفط

ويواصل المستثمرون تقييم مدى قلقهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى الركود، بينما يحاولون كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أمس الأربعاء، إن الاحتياطي لا يحاول ضبط الركود لوقف التضخم، لكنه ملتزم تمامًا بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث ركود اقتصادي.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونجرس لتمرير تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الفيدرالية للمساعدة في كبح الأسعار القياسية، وتوفير مساعدة موقتة للعائلات الأميركية هذا الصيف.