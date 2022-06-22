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إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 12:56 مساء
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت).
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طلب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيادة راتبه بنسبة 40.4% للمرة الثانية خلال العام الجاري 2022، على ما أعلن النائب المعارض أوزجور أوزال.

وقال البرلمان التركي ونائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» إن هناك زيادة قادمة بنسبة 40.4% في راتب الرئيس التركي، لافتا إلى أن إردوغان طلب إقرار هذه الزيادة في الميزانية الإضافية التي قدمها إلى رئيس البرلمان، على ما نقل موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع عن وسائل إعلام تركية.

وحسب هذا الطلب، فمن المقرر أن يرتفع راتب الرئيس التركي إلى 141 ألفا و453 ليرة تركية أو ما يعادل 8.2 ألف دولار، وفقا لأسعار الصرف الحالية، وهو ما رفضه أوزال في ظل الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، وبقاء الحد الأدنى للأجور عند 4253 ليرة تركية.

وسبق أن طلب إردوغان في يناير الماضي زيادة راتبه 100 ألف و750 ليرة تركية وهو ما كان يعادل 7.7 آلاف دولار، وفقا لأسعار الصرف حينذاك.

الحكومة التركية تقدم مقترحات بميزانية تكميلية
وقال أوزجور أوزال إن إردوغان سبق أن تعهد بأنه لن يسمح للتضخم بسحق المواطنين، لكن ذلك لم يحدث حيث بلغت تجاوزت نسبة التضخم 73%، حسب الأرقام الرسمية، فيما تشير مؤسسات مستقلة إلى نسبة أعلى.

وقدمت الحكومة التركية مقترحا إلى البرلمان لميزانية تكميلية، قيمتها حوالي تريليون ليرة ما يعادل 57.74 مليار دولار لتغطية زيادة في التكاليف والتصدي لهبوط العملة المحلية وزيادات حادة في أسعار الطاقة والتضخم، وفق موقع «إنفستنغ».

وقال إردوغان إن زيادات كبيرة في الأسعار حدثت نتيجة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم وفي بلدنا، وبالتالي ظهرت حاجة أيضا لإحداث زيادات في مدفوعات الميزانية.

 إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

ما هي رواتب رؤساء العالم؟
وأظهرت إحصائية نشرها موقع «إنفستنغ» لرواتب الرؤساء وبعض الحكومات في العالم، أن الرئيس السويسري، جاي بارميلين، يتقاضى ما يزيد قليلا على 423 ألف يورو سنويا، ويتقاضى المستشار الألماني أولاف شولتز 350 ألف يورو سنويا، بينما بلغ الراتب السنوي لرئيس وزراء أيسلندا 317 ألف دولار.

أما رئيس وزراء السويد فيتقاضى 216 ألف دولار سنويا، ورئيس وزراء لوكسمبورغ 233 ألف يورو سنويا، ورئيس الوزراء الدنماركي، 215 ألفا و843 يورو سنويا، فيما يبلغ الراتب السنوي لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون 180 ألف يورو سنويا، ورئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ، 173 ألف يورو سنويا، ورئيس وزراء هولندا، مارك روته، 172 ألف يورو سنويا.

ويحصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على راتب سنويا مقداره 154 ألف دولار، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، على 138 ألف يورو سنويا، ورئيس الوزراء النمساوي، سيباستيان كورتس، على 138 ألف يورو سنويا، ورئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، تاليا على 91 ألف يورو سنويا.

أما رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز فيحصل على راتب سنوي مقداره 84 ألفا و845 يورو، ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، على 59 ألف يورو، ورئيس بولندا، أندريه دودا، على 52 ألفا و500 يورو.

رواتب الرؤساء خارج أوروبا
وبخصوص رواتب الرؤساء ورؤساء الوزراء خارج أوروبا، فيتضاضى الرئيس الكاميروني، بول بيا، 620 ألفا و976 دولار سنويا، ورئيس وزراء أستراليا نحو 550 ألف دولار سنويا، ورئيسة وزراء نيوزيلندا نحو 470 ألف دولار سنويا، والرئيس الأميركي نحو 400 ألف دولار سنويا، ورئيس وزراء كندا نحو 347 ألف دولار سنويا.

في حين يحصل رئيس غواتيمالا على حوالي 240 ألف دولار سنويا، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، على 223 ألف دولار سنويا، والرئيس الكيني على 192 ألف دولار سنويا.

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