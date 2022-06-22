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«فرانس برس»: بايدن يريد تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود المرتفعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 11:41 صباحا
«فرانس برس»: بايدن يريد تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود المرتفعة
الرئيس الأميركي جو بايدن في طوكيو، 24 مايو 2022، (ا ف ب)
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سيطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس، الخميس، تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعا كبيرا وتثير استياء الأميركييين مدة ثلاثة أشهر، قبل أشهر قليلة على انتخابات منتصف الولاية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية قولهم إن البيت الأبيض يريد تعليق الضريبة الفدرالية البالغة 18 سنتا على كل غالون (3.78 ليترات) حتى سبتمبر، ويدعو الولايات التي تفرض أيضا رسوما على الوقود في المحطات أن تحذو حذوه «من اجل تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأميركيين الذين يعانون من أسعار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».

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