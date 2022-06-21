الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

قفز الروبل الروسي لأعلى مستوياته في سبعة أعوام أمام الدولار واليورو، في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، مدعومًا بقيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر.

وعند الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، كان الروبل مرتفعًا 3.22%، عند 53.84 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو 2015، بحسب وكالة «رويترز».

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وأمام اليورو، صعد الروبل 4.02% إلى 56.48، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015 .

ويلقى الروبل، الذي أصبح العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، دعمًا من ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات السلع الأولية، وهبوط حاد في الواردات وحظر على سحوبات الأسر من المدخرات بالعملة الأجنبية.

واستمد الروبل دعمًا أيضًا من مدفوعات ضرائب الشركات أوائل الأسبوع المقبل، وبالنسبة للشركات التي تركز على التصدير فإن ذلك يعني تحويل إيراداتها بالدولار واليورو إلى الروبل.