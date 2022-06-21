أوكرانيا: نحتاج 8 مليارات دولار لتأمين احتياطيات الغاز للشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نافتوغاز» الأوكرانية، المملوكة للدولة، يوري فيترينكو، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستحتاج إلى 8 مليارات دولار، إضافية لتأمين احتياطات كافية لفصل الشتاء.

وأضاف فيترينكو: «سيتعين استيراد 5.8 مليار متر مكعب إضافية من الغاز لتكون لدينا احتياطات من الغاز بمقدار 19 مليار متر مكعب»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتابع أن وجود احتياطات بمقدار 15مليار متر مكعب، ستكون أيضًا كافية من حيث المبدأ.

مستوى فوق المتوسط

وقدر فيترينكو الإمدادات الحالية بنحو 10.5 مليار متر مكعب، وهذا مستوى فوق المتوسط للفترة من 2016 إلى 2018، وتأمل الشركة في تمويل الواردات من خلال قروض أميركية أو أوروبية، وتغطى أوكرانيا 87% من احتياجاتها للتدفئة من الغاز الطبيعي.

وتراجع الاستهلاك بوتيرة أسرع من الإنتاج كنتيجة للحرب، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج أوكرانيا من الغاز بما يتراوح بين 5% و10% العام الجاري.

وذكر فيترينكو: «لدينا حاليًا فائض من الغاز في السوق الأوكرانية».

وغطت المساعدات الغربية جزءًا كبيرًا من الإنفاق الوطني منذ الغزو الروسي في أواخر شهر فبراير الماضي، فيما تقدر كييف احتياجاتها للتمويل بما يعادل أكثر من 5 مليارات دولار كل شهر.