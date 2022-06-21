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تحويل موقع معرض «إكسبو دبي» إلى مدينة صديقة للبيئة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 11:36 صباحا
تحويل موقع معرض «إكسبو دبي» إلى مدينة صديقة للبيئة
زوار في معرض «إكسبو دبي»، 28 فبراير 2022. (أ ف ب)
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أعلنت إمارة دبي إن موقع معرض «إكسبو 2020» الضخم سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في أكتوبر المقبل باسم «مدينة إكسبو دبي» التي ستضم مركزا ضخما للمعارض وعددا من الشركات.

واختتم معرض «إكسبو 2020» دبي فعالياته في 31 من مارس الماضي بعدما سجل مدى ستة أشهر  24 مليونا و102 ألف و967 زيارة واستقبل أجنحة 192 دولة. وأقيم «إكسبو دبي» في موقع شاسع على مشارف الإمارة كلف نحو سبعة مليارات دولار. ويربط خط للمترو بين موقع «إكسبو» ومدينة دبي، ويقع على الطريق المؤدي إلى العاصمة أبوظبي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»: «نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي، مدينة تمثل أجمل طموحات دبي»، وأكد أن المدينة  «ستضم متحفا جديدا ومركزا عالميا للمعارض ومقرات شركات اقتصادية ضخمة».

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»إكسبو» يتحول إلى مدينة صديقة للبيئة
وسيحتفظ الموقع بقبة الوصل في وسطه والتي استقبلت حفلات موسيقية واحتفالات، إضافة إلى عدد من الأجنحة بما في ذلك الإمارات ومصر والمغرب والسعودية. وحسب حاكم دبي، فإن المدينة الجديدة ستكون «صديقة للبيئة» وسترتبط بمطاري الإمارة الخليجية.

وأضافت إمارة دبي إقامة المعرض- للمرة الأولى في الشرق الأوسط- إلى سجل إنجازاتها، ومنها ناطحات السحاب لا سيما برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا).

أقيم المعرض العالمي الأول في لندن في العام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل. وستنظم مدينة أوساكا في اليابان النسخة المقبلة من المعرض على جزيرة صناعية في العام 2025.

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