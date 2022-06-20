Atwasat

النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 11:56 مساء
النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أنهت أسعار النفط، تعاملات متقلبة يوم الاثنين، مرتفعة مع تجاذب السوق بين شح في الامدادات ومخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. واختتمت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.01 دولار، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 114.13 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وكان خام القياس العالمي قد هبط 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع. وجرى تداول خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط في أحدث التعاملات مرتفعا 61 سنتا، أو 0.56 بالمئة، عند 110.17 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار الخام الأميركي هوت 9.2% الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع. ولامست أسعار برنت يوم الاثنين أدنى مستوياتها في شهر قبل أن تتعافى.

توقعات أسعار النفط
وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.إم: «الإمدادات ستبقى شحيحة وستستمر في دعم أسعار النفط المرتفعة». وخفضت عقوبات غربية الوصول إلى نفط روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبرار الماضي. وقال محللون ومستثمرون إنهم يعتقدون أن ركودا اقتصاديا أصبح مرجحا بشكل أكبر بعد أن وافق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء على أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ربع قرن لاحتواء قفزة في التضخم.

وأعقب ذلك زيادة في الفائدة من بنك انجلترا المركزي والبنك المركزي السويسري. وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك «الهبوط الحاد في الأسعار يوم الجمعة يمكن اعتباره رد فعل متأخرا على المخاوف بشأن الركود التي أثرت بالفعل على أسعار سلع أولية أخرى لبعض الوقت».

ضريبة البنزين في أميركا
وفي سياق آخر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين إن قرارا بشأن تعليق ضريبة اتحادية على البنزين قد يصدر بحلول نهاية هذا الأسبوع. وتأتي دراسة تعليق ضريبة البنزين بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة للتغلب على زيادات حادة في أسعار البنزين والتضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوي في 40 عاما.

وتعليق ضريبة البنزين بين عدة خيارات تعكف إدارة بايدن على دراستها للسيطرة على التضخم وأسعار البنزين التي تواصل الارتفاع. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات

بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية

تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد النقل الجوي يتوقع عودة قطاع الطيران إلى الربحية في 2023
اتحاد النقل الجوي يتوقع عودة قطاع الطيران إلى الربحية في 2023
%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
الأمطار الموسمية تغمر نصف مساحة الهند
الأمطار الموسمية تغمر نصف مساحة الهند
ألمانيا تعلن الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول 2030 رغم أزمة الغاز الحالية
ألمانيا تعلن الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول 2030 رغم ...
منظمتان غير حكوميتين تدعوان إلى مكافحة المضاربة بأسعار الغذاء
منظمتان غير حكوميتين تدعوان إلى مكافحة المضاربة بأسعار الغذاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 20 عاما
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 20 عاما...
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية من عدة دول آسيوية
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية......
«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع الأسعار
«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع ......
غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا
غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا...
المزيد
النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة
النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة...
موسكو: ارتفاع أسعار الحبوب ناجم عن إجراءات «مدمرة» اتخذها الغرب
موسكو: ارتفاع أسعار الحبوب ناجم عن إجراءات «مدمرة» اتخذها ......
ألمانيا تنظم اجتماعا دوليا حول الأزمة الغذائية العالمية بحضور بلينكن
ألمانيا تنظم اجتماعا دوليا حول الأزمة الغذائية العالمية ......
منظمتان غير حكوميتين تدعوان إلى مكافحة المضاربة بأسعار الغذاء
منظمتان غير حكوميتين تدعوان إلى مكافحة المضاربة بأسعار ......
ألمانيا تعلن الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول 2030 رغم أزمة الغاز الحالية
ألمانيا تعلن الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول 2030......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط