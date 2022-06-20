النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت أسعار النفط، تعاملات متقلبة يوم الاثنين، مرتفعة مع تجاذب السوق بين شح في الامدادات ومخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. واختتمت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.01 دولار، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 114.13 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وكان خام القياس العالمي قد هبط 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع. وجرى تداول خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط في أحدث التعاملات مرتفعا 61 سنتا، أو 0.56 بالمئة، عند 110.17 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار الخام الأميركي هوت 9.2% الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع. ولامست أسعار برنت يوم الاثنين أدنى مستوياتها في شهر قبل أن تتعافى.

توقعات أسعار النفط

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.إم: «الإمدادات ستبقى شحيحة وستستمر في دعم أسعار النفط المرتفعة». وخفضت عقوبات غربية الوصول إلى نفط روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبرار الماضي. وقال محللون ومستثمرون إنهم يعتقدون أن ركودا اقتصاديا أصبح مرجحا بشكل أكبر بعد أن وافق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء على أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ربع قرن لاحتواء قفزة في التضخم.

وأعقب ذلك زيادة في الفائدة من بنك انجلترا المركزي والبنك المركزي السويسري. وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك «الهبوط الحاد في الأسعار يوم الجمعة يمكن اعتباره رد فعل متأخرا على المخاوف بشأن الركود التي أثرت بالفعل على أسعار سلع أولية أخرى لبعض الوقت».

ضريبة البنزين في أميركا

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين إن قرارا بشأن تعليق ضريبة اتحادية على البنزين قد يصدر بحلول نهاية هذا الأسبوع. وتأتي دراسة تعليق ضريبة البنزين بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة للتغلب على زيادات حادة في أسعار البنزين والتضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوي في 40 عاما.

وتعليق ضريبة البنزين بين عدة خيارات تعكف إدارة بايدن على دراستها للسيطرة على التضخم وأسعار البنزين التي تواصل الارتفاع.