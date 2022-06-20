ألمانيا تنظم اجتماعا دوليا حول الأزمة الغذائية العالمية بحضور بلينكن

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم الحكومة الألمانية، الجمعة المقبل، في برلين مؤتمرًا دوليًا حول الأزمة الغذائية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يحضره خصوصًا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حسب ما أعلنت السلطات الألمانية الإثنين.

وقال ناطق باسم وزارة الزراعة، في تصريح، إن المؤتمر الذي يحمل اسم «الوحدة من أجل الأمن الغذائي العالمي»، سيتناول النقص الغذائي العالمي الناجم عن الحرب، بحسب «رويترز».

من جهتها أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، على «تويتر»، أن المؤتمر يهدف خصوصًا إلى «تأمين استقرار الإمدادات الغذائية في العالم». وتأتي هذه القمة قبل يومين من انعقاد قمة مجموعة السبع التي ترأسها هذه السنة ألمانيا، في بافاريا.

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وكانت أوكرانيا قبل الغزو الروسي أكبر منتج عالمي لزيت دوار الشمس وأحد أبرز مصدري القمح. لكن ملايين الأطنان من الحبوب عالقة حاليًا دون التمكن من تصديرها بسبب الحصار الروسي. وتدفع الأمم المتحدة وبعض الدول في اتجاه فتح ممر بحري يتيح استئناف الصادرات الأوكرانية وتبديد مخاطر حصول مجاعة في بعض الدول.

من جهتها، تعزو السلطات الروسية هذه الأزمة الغذائية إلى العقوبات التي فرضت على موسكو.