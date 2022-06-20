Atwasat

ألمانيا تعلن الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول 2030 رغم أزمة الغاز الحالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 01:47 مساء
ألمانيا تعلن الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول 2030 رغم أزمة الغاز الحالية
محطة للغاز الطبيعي المسال في دورتموند في غرب ألمانيا, 24 مارس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت ألمانيا الاثنين، الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030، غداة إعلانها زيادة محتملة لاستخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم لتعويض تراجع إمداداتها من الغاز الروسي.

وقال ناطق باسم وزارة الاقتصاد والمناخ في مؤتمر صحفي في برلين، إن «الاستغناء عن الفحم عام 2030 ليس أمرًا متقلّبًا على الإطلاق (...)، قد يكون علينا تشغيل محطات عاملة بالفحم (...) ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذلك سيكون من المهمّ أكثر أن نلتزم بشكل أساسي بجدولنا الزمني»، بحسب وكالة فرانس برس..

ويعد التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030 نقطة أساسية في اتفاق حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية، مع شركائه الخضر والليبراليين، إلا أن الحكومة أعلنت الأحد، أنها ستستخدم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم «الاحتياطية»، والتي تستخدم حاليًا كملاذ أخير، لضمان تأمين إمدادات الطاقة في البلاد في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة إلى أوروبا.

- ألمانيا تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها بالغاز

وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك، الأحد، إن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء «موقت»، في مواجهة «تدهور» الوضع في سوق الغاز، مشيرا إلى «أنه أمر مرير لكن ضروري».

التحول إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم سيكون «إجراءً قصير المدى»
وأكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد والمناخ، ستيفان غابرييل هوف، الإثنين أن التحول إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم سيكون «إجراءً قصير المدى»، لفترة «محدودة» حتى عام 2024.

وأعلنت شركة «غازبروم» الروسية عن خفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا.
وكان لهذا القرار تأثير كبير على دول أوروبية عدة، خصوصا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا التي لم تعد تستلم الغاز الروسي.

وبالنسبة لبرلين التي ما زالت تستورد 35% من حاجاتها من الغاز من روسيا، مقابل 55 % قبل الحرب، فإن الوضع «خطير»، بحسب هابيك، حتى في ظل ضمان تزويد البلاد في الوقت الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد

«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الخزانة الأميركية: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرا «حتميا»
وزيرة الخزانة الأميركية: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرا ...
البنوك المركزية أمام تحد مزدوج.. كبح التضخم وتجنب الركود
البنوك المركزية أمام تحد مزدوج.. كبح التضخم وتجنب الركود
اليمن يرفع أسعار البنزين في عدن 14% وسط أزمة وقود
اليمن يرفع أسعار البنزين في عدن 14% وسط أزمة وقود
أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
اتحاد النقل الجوي يتوقع عودة قطاع الطيران إلى الربحية في 2023
اتحاد النقل الجوي يتوقع عودة قطاع الطيران إلى الربحية في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 20 عاما
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 20 عاما...
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية من عدة دول آسيوية
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية......
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من ......
«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع الأسعار
«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع ......
المزيد
ألمانيا تعلن الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول 2030 رغم أزمة الغاز الحالية
ألمانيا تعلن الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول 2030......
الأمطار الموسمية تغمر نصف مساحة الهند
الأمطار الموسمية تغمر نصف مساحة الهند...
%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو...
اتحاد النقل الجوي يتوقع عودة قطاع الطيران إلى الربحية في 2023
اتحاد النقل الجوي يتوقع عودة قطاع الطيران إلى الربحية في ......
أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط