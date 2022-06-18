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الـ«بتكوين» تتراجع إلى نحو 18 ألف دولار في أدنى مستوياتها منذ 2020

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 09:48 مساء
الـ«بتكوين» تتراجع إلى نحو 18 ألف دولار في أدنى مستوياتها منذ 2020
صراف آلي للبيتكوين كُتب عليه بالانجليزية «اشتروا البيتكوين هنا» في محطة قطار كلارك ستريت في بروكلين. (أ ف ب)
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واصل سعر البتكوين انخفاضه، السبت، بسبب تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، بحيث بلغ 18.246 ألف دولار عند الساعة 18.40 بتوقيت غرينتش، بتراجع نسبته 10.75% عن قيمته الجمعة، في أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر 2020.

ومنذ بلوغه أعلى مستوياته في 10 نوفمبر 2021 (68.991 ألف دولار)، خسر البتكوين أكثر من 72% من قيمته. وتراجعت جميع العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد السبت. وفقدت «إيثر»، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا، نحو 10% من قيمتها، وفق «فرانس برس».

إضعاف الاقتصاد العالمي
وتراجعت البورصات هذا الأسبوع، ويعزى ذلك إلى الخوف من أن المصارف المركزية، على رأسها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، لن تبدو متشددة في إرادة كبح التضخم، ما يهدد بإضعاف الاقتصاد العالمي.

وفي حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل سبعة أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار، الإثنين، بعدما بلغت 3000 مليار دولار في نوفمبر المنصرم. إضافة إلى ذلك، تسارع انخفاض عملة البتكوين بعد تعليق منصتي «سلسيوس» Celsius و«بابل فاينانس» Babel Finance عمليات السحب.

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واقترحت الشركة الأولى التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها استخدام عملاتهم المشفرة «التاريخية» مثل البتكوين والإيثر للاستثمار في عملات رقمية جديدة. أما الثانية فقالت لعملائها، الجمعة، إنها ستعلق جميع عمليات السحب بسبب «ضغوط غير اعتيادية على السيولة».

تجميد وجيز لعمليات سحب البتكوين 
وأسهم تجميد وجيز لعمليات سحب البتكوين من أكبر منصة في العالم، «باينانس» Binance، هذا الأسبوع، في تراجع الاستثمار في العملات المشفرة. وأعلنت منصة «كوينبيس» Coinbase من جهتها، الثلاثاء، أنها ستلغي 18% من الوظائف فيها، أي نحو 1100 منصب. 

وبرر المؤسس الشريك والمدير العام «كوينبيس» براين أرمسترونغ، عمليات الطرد الواسعة النطاق بأنها متعلقة على ما يبدو «بمرحلة ركود ندخلها بعد طفرة اقتصادية استمرت أكثر من عشرة اعوام».

وفي العام 2021، اجتذب هذا القطاع الذي ما زال يعد ناشئًا عددًا متزايدًا من المستثمرين الماليين التقليديين الذين فتحت شهيتهم على المخاطر، السياسات المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

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