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إضراب في شبكة السكك الحديدية البريطانية بعد فشل محادثات بشأن الأجور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 08:16 مساء
إضراب في شبكة السكك الحديدية البريطانية بعد فشل محادثات بشأن الأجور
ركاب أمام محطة قطارات فكتوريا في لندن. (أ ف ب)
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ستشهد شبكة السكك الحديدية البريطانية، الأسبوع المقبل، أكبر إضراب منذ 30 عامًا بعد فشل المحادثات حول الأجور، وفق ما أعلن السبت اتحاد نقابات عمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري.

وقال الأمين العام للاتحاد النقابي ميك لينش، إن نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة مع هيئة البنى التحتية لشبكة السكك الحديدية وشركات القطارات ومترو الأنفاق في لندن. لكنه أشار إلى عدم التوصل إلى «تسويات قابلة للتطبيق»، بحسب «فرانس برس».

مشاركة أكثر من 50 ألف عامل 
وفشل المحادثات يعني مشاركة أكثر من 50 ألف عامل الأسبوع المقبل في إضراب عام، أيام الثلاثاء والخميس والسبت. كذلك سيضرب عمال مترو الأنفاق في لندن 24 ساعة الثلاثاء. ويتزامن التحرك مع أحداث كبرى مرتقبة، لا سيما مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري والامتحانات الرسمية.

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ومن المتوقع أن يؤدي التحرك إلى اضطرابات على صعيد حركة النقل، لكن الاتحاد دافع عن قراره، محملًا المسؤولية للحكومة المحافظة وقرارها اقتطاع مليارات الجنيهات الاسترلينية من ميزانية شبكة النقل.

وشدد الاتحاد على أن القطاع شهد إلغاء وظائف كثيرة، كما أن أجور من تبقى من عمال لم تعد تكفيهم بسبب ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وقال لينش: «في مواجهة هذا الهجوم الكبير» على العاملين في القطاع لا يمكن لاتحاد نقابات عمال السكك الحديدية والنقل البري والبحري أن يقف متفرجًا. وتابع: «لذا... نؤكد أن الإضراب المقرر في 21 و23 و25 يونيو سيحصل».

«ملايين الأشخاص» يتأثرون بالإضراب 
وتوقعت: «ريل ديليفري غروب» وهي هيئة تمثل الشركات المشغلة لقطارات النقل والشحن أن يتأثر بالإضراب «ملايين الأشخاص»، وتعهدت بأن تحاول تشغيل أكبر قدر من الخدمات، لكنها حذرت من «اضطرابات كبرى سيتعذر تجنبها»، مشيرة إلى أن «أجزاء من الشبكة ستكون خارج الخدمة».

وبحسب اتحاد عمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري سيكون إضراب الأسبوع المقبل الأكبر الذي يشهده القطاع منذ العام 1989، وسيترافق على الأرجح مع اضطرابات على صعيد حركة الملاحة الجوية بعدما اضطرت شركات طيران إلى إلغاء رحلات بسبب النقص في عديد طواقمها، ما أدى إلى تأخر رحلات وتسبب بنقمة كبيرة.

«مخيب للغاية وسابق لأوانه»
وقالت وزارة النقل إن قرار اتحاد عمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري «مخيب للغاية وسابق لأوانه» وحذرت من خطر يمكن أن يتهدد الوظائف إذا تخلى الركاب عن السكك الحديدية في توقيت يسعى فيه القطاع إلى التعافي من تدهور شهده من جراء جائحة «كوفيد-19».

وقال ناطق باسم الوزارة: «نحض اتحاد عمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري على إعادة النظر في قراره لنتمكن من إيجاد حل يلبي تطلعات العمال والركاب ودافعي الضرائب على السواء».

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