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فرنسا لم تعد تتلقى أي غاز روسي عبر خطوط الأنابيب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 12:31 مساء
فرنسا لم تعد تتلقى أي غاز روسي عبر خطوط الأنابيب
محطة تسييل غاز في اوروربا. (الإنترنت)
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أعلنت الشركة المشرفة على شبكة نقل الغاز الفرنسية «جي ار تي غاز»، (GRTgaz) الجمعة، عدم تلقي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب منذ 15 يونيو ، مع «انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا».

وخفضت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة شحناتها إلى الدول الأوروبية بشكل كبير في الأيام الأخيرة، لا سيما إلى ألمانيا عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1»، ما يمكن أن يكون تسبب بانقطاع الإمدادات إلى فرنسا، لكن الشركة الفرنسية طمأنت إلى المخزونات الفرنسية التي تبلغ 56% مقابل 50% عادة في التاريخ نفسه، بحسب وكالة فرانس برس.

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