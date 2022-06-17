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النفط ينخفض متأثرا بمخاوف الطلب وعقوبات جيدة على إيران

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 11:39 صباحا
النفط ينخفض متأثرا بمخاوف الطلب وعقوبات جيدة على إيران
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن عقوبات جديدة على إيران حدت من التراجع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.4% إلى 119.34 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5% إلى 117.02 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وإذا استمر تراجع الأسعار فستسجل العقود الآجلة لخام برنت، أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع، في حين ستسجل العقود الآجلة للخام الأميركي أول خسارة في ثمانية أسابيع.

ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة أمس الخميس، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات.

وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، في أعلى معدل منذ 1994.

لكن المستثمرين ظلوا يركزون على انخفاض الإمدادات، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية، ساعدت في تصدير منتجات بتروكيماويات إيرانية، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لإحياء اتفاق 2015 النووي.

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