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اتفاق في منظمة التجارة على الصيد وبراءات اختراع اللقاحات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 08:54 صباحا
اتفاق في منظمة التجارة على الصيد وبراءات اختراع اللقاحات
شعار منظمة التجارة العالمية في مدخل مقرها في جنيف، 23 يوليو 2020. (أ ف ب)
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أعلن المؤتمر الوزاري لمنظّمة التجارة العالميّة أنّه وافق، الجمعة، في جنيف على اتفاقات «تاريخية» بشأن الصيد، وبراءات اختراع لقاحات «كوفيد-19»، والأمن الغذائي.

وقالت المديرة العامّة للمنظّمة، نغوزي أوكونجو-إيويلا، أمام رؤساء وفود الدول الـ164الأعضاء في المنظّمة، إنّ هذه «مجموعة غير مسبوقة من النتائج. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظّمة التجارة العالميّة مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعدّدة الأطراف. النتائج تُبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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