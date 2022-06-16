المهاجرون حول العالم أرسلوا 605 مليارات دولار إلى عائلاتهم للعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، الخميس، أن المهاجرين حول العالم أرسلوا نحو 605 مليارات دولار لعائلاتهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للعام 2021.

تحويلات المهاجرين ستعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا العام 2030

يمكن أن يبلغ إجمالي التحويلات بين العامين 2022 و2030 نحو 54 تريليون دولار، أي ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بأكملها العام 2021، وفق تقرير «إيفاد».

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وجاء في النسخة العربية لتقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها في روما أنه «على الرغم من التوقعات بأن جائحة «كوفيد-19» ستخفض تدفقات التحويلات المالية» للمهاجرين إلى عائلاتهم، إلا أنها ازدادت بنسبة 8.6% العام 2021.

لماذا ارتفعت تحويلات المهاجرين؟

ومن أسباب ارتفاع قيمة التحويلات التي يوردها تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «زيادة بنسبة 48% في الأموال المرسلة من خلال قنوات الهاتف المحمول»، وذلك نتيجة جائحة «كوفيد» وإغلاق الحدود.

معظم الأموال المحولة أودعها مهاجرون نقدا ليتم تحويلها، ولا تزال التحويلات عبر الهاتف المحمول تمثل ثلاثة بالمئة فقط من الإجمالي لكنها في ازدياد، وفق تقرير المنظمة المعنية بالقضاء على الفقر والجوع في المناطق الريفية بالدول النامية. وأوضح المسؤول في «إيفاد»، بيدرو دي فاسكونسيلوس، لوكالة «فرانس برس» أن «النقد ما زال سائدا لكنه في تراجع».

بدوره قال رئيس الصندوق جيلبير أنغبو في التقرير: «تمثل رقمنة التحويلات المالية، لا سيما من خلال قنوات الهاتف المحمول، فرصة كبيرة لتعزيز التنمية الريفية، إذ أن نصف هذه الأموال تذهب إلى المناطق الريفية».

تحويلات 200 مليون مهاجر توفر شريان الحياة لأكثر من 800 مليون شخص

ويُتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي سيرسلها العام 2022 نحو 200 مليون عامل مهاجر في العالم إلى أكثر من 630 مليار دولار «ما يوفر شريان الحياة لأكثر من 800 مليون من أفراد الأسر». وأضاف أنغبو أن «التحويلات المالية تخرج الناس من دائرة الفقر، وتؤمن الطعام على المائدة، وتدفع رسوم التعليم، وتغطي النفقات الصحية».

وتوقع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن تخفض الحرب في أوكرانيا قيمة التحويلات الإجمالية «لأنها تؤدي إلى انخفاض حاد في عمليات التحويل إلى البلدان المجاورة لروسيا» في آسيا الوسطى، حيث تمثّل التحويلات التي مصدرها روسيا الاتحادية «ما مقداره 30% من إنتاجها المحلي الإجمالي».

نصيب المهاجرين الأفارقة

وتلقت أفريقيا تحويلات ناهزت قيمتها 94 مليار دولار العام 2021 مصدرها المهاجرون الأفارقة حول العالم، لكنها في الآن نفسه تبقى سوق التحويلات الأعلى تكلفة. وأوضح «إيفاد» أنه بينما يبلغ المتوسط العالمي لعمولات شركات تحويل الأموال 6% من المبالغ المرسلة في العالم، يبلغ 7.83% في أفريقيا.

وإذا وصل هذا المعدل إلى 3% كما هو متوقع في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإن ذلك سيوفر نحو أربعة مليارات دولار من الدخل الإضافي لعائلات المهاجرين الأفارقة.