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«غازبروم» تخفض مجددا شحناتها من الغاز إلى «إيني»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 03:24 مساء
«غازبروم» تخفض مجددا شحناتها من الغاز إلى «إيني»
المقر الرئيسي لمجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز قرب ميلان في 27 أكتوبر 2017.(أ ف ب)
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 قالت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» إن مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة ستسلم فقط 65% من الكميات المطلوبة، الخميس، مشيرة إلى مشكلات تقنية.

وأوضحت المجموعة الإيطالية أنه «في مواجهة طلبية غاز يومية من إيني أعلى بنسبة 44% تقريباً من أمس (الأربعاء)، أعلنت غازبروم أنه سيجري تسليم 65% فقط من الكميات المطلوبة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- «غازبروم» الروسية تخفض شحناتها من الغاز لـ«إيني» الإيطالية

وأمس الأربعاء، خفضت مجموعة «غازبروم» شحنات الغاز إلى «إيني» بنسبة 15%، كما ذكر ناطق باسم الشركة الإيطالية لوكالة «فرانس برس»، غداة خفض بنسبة 40% في الشحنات لألمانيا.

وقال الناطق إن «شركة إيني تؤكد أن غازبروم أبلغتها بخفض محدود في إمدادات الغاز لنهار اليوم بما يعادل 15% تقريبا»، موضحًا أن شركته «لم تبلّغ بأسباب هذا الخفض».

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