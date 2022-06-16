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منظمة: 12 مليون طفل إثيوبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 11:16 صباحا
منظمة: 12 مليون طفل إثيوبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
طفل يعاني من سوء التغذية في إثيوبيا، 6 أبريل 2022. (أ ف ب)
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أعلنت منظمة «سيف ذي تشيلدرن» (إنقاذ الطفل)، الخميس، أن معدلات سوء التغذية ارتفعت أخيرا بشكل كبير في شرق وجنوب إثيوبيا بسبب الجفاف، ويعاني أكثر من 185 ألف طفل من أشد أشكال نقص التغذية.  

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة في مناطق صومالي وأوروميا، والأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، وفي الجنوب الغربي». 

وتغطي هذه المناطق الربع الجنوبي الشرقي بأكمله وجزءًا كبيرًا من الربع الجنوبي الغربي من البلاد، وهي ثاني أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة.

وقفز معدل سوء التغذية في إقليم صومالي بنسبة 64% في عام واحد، منها 43% بين يناير وأبريل 2022 فقط، وفق لمنظمة إنقاذ الطفل. وهذا الإقليم من أكثر المناطق تضررًا من الجفاف الذي يجتاح القرن الأفريقي حيث لم تهطل الأمطار منذ أكثر من 18 شهرًا. 

أكثر من 50 ألف حالة سوء تغذية حادة
وتؤكد المنظمة أن خلال هذه الفترة، جرى تسجيل أكثر من 50 ألف حالة من سوء التغذية الحاد والقاسي، وهو أخطر أشكاله وأكثره تسببًا بالوفيات عند الأطفال، ويتطلب علاجًا طارئًا لتجنب الموت. 

وفي هذه المنطقة، تحذر «سيف ذي تشيلدرن» من أن معظم التجمعات الرعوية البدوية في منطقة «دوا» الإدارية «على شفا مجاعة»، وتنقل عن العائلات تأكيدها أن «عديد الأطفال لا يتلقون سوى وجبة واحدة في اليوم»، وتوقعت أن «تزداد حدة سوء التغذية  في الأشهر المقبلة» بعد أن نفقت المواشي، علما أن غالبية السكان في المناطق المتضررة، رعاة. 

- أول قافلة مساعدات إنسانية منذ 3 أشهر على وشك الدخول إلى إقليم تيغراي الإثيوبي

 منذ نحو عامين، اجتاحت «أطول موجة جفاف في التاريخ الحديث» القرن الأفريقي، وهددت جزءًا من سكانه بالمجاعة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية «أوشا». 

وشهدت أجزاء كبيرة من إثيوبيا وكينيا والصومال للتو رابع موسم أمطار لم تسجل فيه هطولات، علمًا أن هناك موسمين في السنة.

30 مليون إثيوبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن موسم الأمطار الأخير، بين مارس ومايو، هو «الأكثر جفافا على الإطلاق».

ويؤثر الجفاف على نحو 8.1 مليون شخص في إثيوبيا التي تعاني من نزاع إضافة إلى الظروف المناخية، لا سيما في الشمال. في المجموع «في جميع أنحاء البلاد، هناك ثلاثون مليون شخص، أي ربع السكان، بينهم 12 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية»، حسب تقديرات «إنقاذ الطفل».

ويوضح مدير المنظمة في إثيوبيا كزافييه جوبير، أن «الأطفال، وخصوصًا الأطفال الصغار، هم الأكثر تضررًا من الأزمة المدمِّرة والمتعددة الأوجه في إثيوبيا».

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