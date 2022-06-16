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بدء استخراج الغاز من مياه رومانيا بالبحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 08:21 صباحا
بدء استخراج الغاز من مياه رومانيا بالبحر الأسود
محطة للغاز الطبيعي المسال في دورتموند غرب ألمانيا، 24 مارس 2022، (ا ف ب)
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أعلنت شركة «البحر الأسود للنفط والغاز» بدء استخراج الغاز في مياه رومانيا بالبحر الأسود، ما يمثّل «لحظة مهمة» للبلد الذي يريد إنهاء اعتماده على الغاز الروسي.

جاء هذا بعد اعتماد البرلمان الروماني مشروع قانون يمهد الطريق لاستغلال الاحتياطات في المنطقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك بيكوم في بيان، «لقد قطعنا رحلة طويلة وطموحة قبل أن نصل إلى هذه اللحظة الحاسمة» بالنسبة لرومانيا.

واعتبر بيكوم أن بدء استغلال الاحتياطات البحرية يكتسب أهمية أكبر لأن غزو روسيا لأوكرانيا «هدد تنفيذ العمليات في البحر الأسود».

تخطط الشركة المملوكة لمجموعة «كارليل إنترناشيونال انرجي بارتنرز» الأميركية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استخراج 500 مليون متر مكعب من الغاز هذا العام ومليار متر مكعب سنويًا اعتبارًا من العام 2023 أي «10% من احتياجات رومانيا من الغاز».

ويضم القطاع الروماني من الجرف القاري احتياطات كبيرة يمكن استخراج 170 مليار متر مكعب منها بحلول العام 2040، وفق تقديرات وضعتها شركة «ديلويت» للتدقيق العام 2018.

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