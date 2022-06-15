ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن «غازبروم» تسعى إلى رفع أسعار الغاز، بعد قرار الشركة الروسية العملاقة خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم بنسبة 33%.

وأوضح وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» تعليقًا على قرار الشركة الروسية «من الواضح أنها استراتيجية لرفع الأسعار».

«غازبروم» تخفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

وأعلنت «غازبروم» في وقت سابق اليوم، خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بمقدار الثلث عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، مبررة ذلك بعدم قيام شركة «سيمنز» الألمانية بصيانة المعدّات الضرورية.

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وأوضحت «فرانس برس» أن «غازبروم أوقفت تشغيل توربينة غاز أخرى من شركة سيمنز في محطة الضغط بورتوفايا» حيث يجري ملء نورد ستريم والتي سينخفض إنتاجها اليومي من 100 إلى 67 مليون متر مكعب يوميًا، بعد انخفاض أول من 167 إلى 100 مليون متر مكعب، الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، بأكثر من 40% يوميا، نظرًا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة «سيمنز» الألمانية.

كما أعلنت «غازبروم»، الأربعاء أيضا، خفض شحنات الغاز إلى «إيني» بنسبة 15%. وقال الناطق إن «شركة إيني تؤكد أن غازبروم أبلغتها بخفض محدود في إمدادات الغاز لنهار اليوم بما يعادل 15% تقريبا»، موضحا أن شركته «لم تبلّغ بأسباب هذا الخفض».