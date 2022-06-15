روسيا تخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم بنسبة 33%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، اليوم الأربعاء، خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بمقدار الثلث عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم، مبررة ذلك بعدم قيام شركة «سيمنز» الألمانية بصيانة المعدّات الضرورية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأوضحت «فرانس برس» أن «غازبروم أوقفت تشغيل توربينة غاز أخرى من شركة سيمنز في محطة الضغط بورتوفايا» حيث يجري ملء نورد ستريم والتي سينخفض إنتاجها اليومي من 100 إلى 67 مليون متر مكعب يوميًا، بعد انخفاض أول من 167 إلى 100 مليون متر مكعب، الثلاثاء.

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يأتي ذلك بعد يوم من إعلان «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، بأكثر من 40% يوميا، نظرًا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة «سيمنز» الألمانية.