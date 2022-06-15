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تراجع الاستهلاك في الصين بسبب قيود «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 02:11 مساء
تراجع الاستهلاك في الصين بسبب قيود «كورونا»
سكان يتبضعون في سوبرماركت في بكين، 25 أبريل 2022. (أ ف ب)
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تراجع إنفاق الأسر بشكل إضافي في الصين في مايو حيث لا يزال الاستهلاك يواجه صعوبة في معاودة ارتفاعه بسبب قيود مكافحة «كوفيد-19» التي تهدد النمو في ثاني اقتصاد عالمي.

خضعت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لإغلاق استمر شهرين اعتبارا من نهاية مارس وحتى مطلع يونيو بسبب أشد موجة وبائية على المستوى الوطني منذ 2020. خيم تهديد بإغلاق مماثل في وقت ما على العاصمة بكين، قلب السلطة السياسية حيث تطال القيود الحانات والمطاعم والمرابع الليلية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأصبح السفر أيضا معقدا بالنسبة للصينيين لأنه في حال رصد حالة إيجابية واحدة في مكان العطل، هناك احتمال عدم التمكن من العودة مباشرة الى المنزل وأن يجد الشخص نفسه في حجر صحي. كل هذه القيود ألقت بثقلها على نفقات الاستهلاك.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، أن أبرز مؤشر لإنفاق الأسر، وهو مبيعات التجزئة، سجل تراجعا في مايو بنسبة 6.7% على سنة. رغم أن التراجع كان أقل مقارنة مع أبريل (-11.1% على سنة)، فإن غالبية المحللين لا يبدون تفاؤلا بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي لا يزال عموما يواجه صعوبات. وتوقع خبراء اقتصاديون ردا على أسئلة وكالة «بلومبيرغ» انكماشا أقوى (-7.1%).

انتعاش هش في الصين
وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغوي، الأربعاء، في تصريح صحفي: «في مايو تجاوز الاقتصاد الصيني تدريجيا الأثر السلبي للوباء»، وأضاف: «لكن من الواضح أن السياق الدولي أصبح أكثر تعقيدا (...) وأن الانتعاش الاقتصادي في الصين لا يزال يواجه عديد الصعوبات والتحديات».

في أبريل، شهدت مبيعات التجزئة أكبر انخفاض لها في عام واحد منذ العام 2020، بسبب القيود الصحية الكثيرة التي فرضت في الأشهر الماضية في الصين.

وقال المحلل في مكتب «أوكسفورد إيكونوميكس»، تومي وو: «قد يكون الأسوأ بالنسبة للإغلاق وراءنا». لكن سيكون «من الصعب أن يرتفع استهلاك الأسر مجددا بقوة» مع استمرار قيود مكافحة كوفيد في كل أنحاء الصين ولو بشكل أقل.

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تحت تأثير القيود، ارتفعت ودائع الأسر وهي مؤشر رئيسي على المدخرات، منطقيا بين يناير ومايو (+50.6% على سنة) حسب أرقام البنك المركزي. من جهته شهد الإنتاج الصناعي ارتفاعا مفاجئا بلغ +0.7% على سنة، بعدما تراجع في أبريل بنسبة 2.9%، كما أعلن مكتب الإحصاء.

ويتوقع المحللون تباطؤا (-1%) في وقت أدى فيه إغلاق شنغهاي الذي كان لا يزال ساريا الشهر الماضي، إلى تعطيل سلاسل التوريد. وحذر الخبير الاقتصادي جيوي جانغ من مكتب «Pinpoint Asset Management» من أن «الانتعاش الاقتصادي يبقى ضعيفا»، مضيفا أن «الاقتصاد الصيني يواجه حاليا أكبر تحد له منذ 30 سنة».

تراجع معدل البطالة
تراجع معدل البطالة بعض الشيء في مايو إلى 5.9% مقابل 6.1% قبل شهر، حسب مكتب الإحصاء. وقال جانغ: «لكن ليس من المؤكد أن هذا الاتجاه سيكون مستداما لأن ملايين الطلاب سيتخرجون هذا الصيف» ويجدون أنفسهم في سوق العمل.

وكان معدل البطالة الذي تراقبه عن كثب السلطة الحريصة على الاستقرار الاجتماعي، بلغ رقما قياسيا مطلقا من 6.2% في فبراير 2020 في أوج الوباء قبل أن يتراجع. لكن هذه الأرقام ترسم صورة غير كاملة للوضع الاقتصادي، ففي الصين البطالة تحتسب لسكان المدن فقط وتستثني ملايين العمال المهاجرين.

حددت بكين لنفسها هدف خلق حوالي 11 مليون وظيفة هذا العام، وهو رقم متراجع مقارنة مع العام 2021 (12.69 مليونا). كما أنه معيار لا يوفر أي معلومات عن عدد الوظائف التي ألغيت بسبب الأزمة الصحية.

من جهته، تباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة في مايو (إلى 6.2%). وهو رابع شهر على التوالي من التراجع ويشكل مؤشرا آخر على الآفاق الاقتصادية التي تبقى قاتمة. الثلاثاء، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إلى 3.7% توقعاتها لنمو ثاني اقتصاد عالمي هذه السنة. وهو رقم أقل بكثير من هدف 5.5% الذي حددته بكين.

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