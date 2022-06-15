«المركزي الأوروبي» يعقد اجتماعا استثنائيا الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا استثنائيا صباح الأربعاء بعد أسبوع من إعلانه تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم الذي رافقه اتساع الفجوة في تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو.

وقال ناطق باسم البنك المركزي الأوروبي لوكالة «فرانس برس» إن «مجلس المحافظين سيعقد اجتماعا خاصا الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق الحالية». وكان المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي أكدوا استعدادهم للتحرك بشكل عاجل بشأن سوق الديون السيادية. لكن عددا كبيرا من من المراقبين أعربوا عن أسفهم لعدم تقديم الهيئة حلا ملموسا.

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعاره الرئيسية

وسترفع المؤسسة في اجتماعها المقبل في 21 يوليو، أسعارها الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن أوقفت مشترياتها الصافية من الأصول.

لكن رئيسة البنك، كريستين لاغارد، حذرت أيضًا من أنه ستكون هناك سلسلة جديدة من زيادات أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر ما يثير قلق المستثمرين. وهذا التغيير الكبير في مسار السياسة النقدية ينطوي على مخاطر تتمثل بتباين سوق الديون السيادية في منطقة اليورو ما سيؤدي إلى اقتراض الدول الأوروبية عند مستويات شديدة التفاوت والأكثر تأثرا ستكون الدول التي تعتبر الأضعف.

وأكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرات عدة الأسابيع الأخيرة أنهم مستعدون للتصرف بشكل عاجل إذا زاد خطر الانقسام في سوق الديون السيادية، لكن عديد المراقبين عبروا عن أسفهم لعدم وجود حل ملموس قدمته المؤسسة.

وقالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، في خطاب مساء الثلاثاء في باريس: «لن نتساهل مع التغييرات في شروط التمويل التي تتجاوز العوامل الأساسية» لبلدان منطقة اليورو التي ستشهد ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأضافت: «ليس هناك شك في أنه عند الضرورة، يمكننا وسنقوم بتصميم ونشر أدوات جديدة لضمان انتقال السياسة النقدية وبالتالي تنفيذ تفويضنا الأساسي المتمثل بضمان استقرار الأسعار».