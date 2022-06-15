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أسعار النفط ترتفع رغم المخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 08:18 صباحا
أسعار النفط ترتفع رغم المخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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حققت أسعار النفط مكاسب اليوم الأربعاء، لتعوض خسائر في وقت سابق من الجلسة، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود، وقبل زيادة كبيرة متوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي التعاملات المتقلبة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس 15 سنتا، أو 0.1%، إلى 121.32 دولار للبرميل، بعد انخفاضها إلى 120.65 دولار في وقت سابق من الجلسة على خلفية انخفاض 0.9% يوم الثلاثاء، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 15 سنتا، أو 0.1%، إلى 119.08 دولار للبرميل، بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 118.22 دولار في وقت سابق اليوم، حسب وكالة «رويترز».

ودفع التضخم المتزايد المستثمرين وتجار النفط إلى الاستعداد لتحرك كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أجل رفع الفائدة - بمقدار 0.75%، والتي ستكون أكبر زيادة منذ 28 عاما.

وقالت المحللة في «ديلي أف أكس» في سنغافورة، ليونا ليو إن هذا الإجراء «قد يؤدي إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود عالمي، ويقلل من الطلب في سوق الطاقة».

وتابعت: «إذا أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع بمقدار 75 نقطة أساس الليلة، فقد تكون أسعار النفط ضعيفة بشكل ملحوظ مقابل الدولار على المدى القصير، حيث قد يدفع القرار موجة استثمار في الدولار كملاذ آمن، ويضرب الأصول الحساسة للمخاطر مثل النفط».

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