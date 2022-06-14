سلطنة عمان وتنزانيا تقرران إنشاء صندوق استثماري مشترك

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر إنشاء صندوق استثماري مشترك بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا.

ومن المقرر أن يُعنى الصندوق بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى المشتركة، في عدة قطاعات منها الزراعة والصيد البحري والتعدين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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جاء هذا في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن للسلطنة.

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية بين حكومتي البلدين

وأضافت الخارجية العمانية اليوم، أنه جرى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية بين حكومتي البلدين، حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.

وكان السلطان هيثم بن طارق استقبل أمس رئيسة تنزانيا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.