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«بيتكوين» تقلص خسائرها خلال التعاملات الآسيوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 10:56 صباحا
«بيتكوين» تقلص خسائرها خلال التعاملات الآسيوية
صورة رمزية لعملة «بيتكوين» الرقمية. (أرشيفية، الإنترنت)
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سجلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، تذبذبا قويا خلال تعاملات آسيا، اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت قيمتها في بداية التعاملات بنسبة 10%، قبل أن تقلص هذا التراجع، في ظل سعي المضاربين للتربح من احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بأكثر من التوقعات لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن العملة الرقمية الأشهر في العالم قلصت خسائرها المبكرة التي بلغت 2386 دولار للوحدة الواحدة، بمقدار النصف لتسجل 22690 دولار للوحدة الواحدة حتى الساعة الثانية و19 دقيقة من ظهر اليوم في طوكيو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

كما قلصت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش، خسائرها في حين كانت العملة بولكادوت بين العملات التي حققت مكاسب اليوم.

العملات الرقمية أصبحت رمزا لهروب المستثمرين من سوق الأصول عالية المخاطر
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن العملات الرقمية المشفرة أصبحت رمزا لهروب المستثمرين من سوق الأصول عالية المخاطر مع تشديد السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، وهو ما سيسحب السيولة النقدية من الأسواق العالمية، ومع كل تراجع للعملات الرقمية يتجدد السؤال عما إذا كان الوقت مناسبا لشرائها على أساس الوصول إلى أقل سعر ممكن في السوق.

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