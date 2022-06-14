«بيتكوين» تقلص خسائرها خلال التعاملات الآسيوية

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، تذبذبا قويا خلال تعاملات آسيا، اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت قيمتها في بداية التعاملات بنسبة 10%، قبل أن تقلص هذا التراجع، في ظل سعي المضاربين للتربح من احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بأكثر من التوقعات لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن العملة الرقمية الأشهر في العالم قلصت خسائرها المبكرة التي بلغت 2386 دولار للوحدة الواحدة، بمقدار النصف لتسجل 22690 دولار للوحدة الواحدة حتى الساعة الثانية و19 دقيقة من ظهر اليوم في طوكيو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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كما قلصت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش، خسائرها في حين كانت العملة بولكادوت بين العملات التي حققت مكاسب اليوم.